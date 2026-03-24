新生活への「期待」が最多も、「出費の増加」を不安視する声も【楽天家計簿が意識調査】

楽天グループが運営する家計管理アプリ「楽天家計簿」は、新生活に向けたお金の意識や関心を調査した「新生活におけるお金の意識調査」の結果を発表した。全国の10代〜60代以上の男女3,085名を対象に2026年2月に実施した。

「新生活」という言葉から思い浮かべることとして「期待・希望」が24.2％で最多となり、「環境の変化」（24.0％）が僅差で続いた。一方で、「不安・心配」（12.8％）や「出費の増加」（11.8％）と、精神的・金銭的な負担を連想する回答も一定数見られた。

期待・希望の具体的な内容としては「新しい出会いや人間関係の構築」（63.5％）が最多。不安・心配の内容では「人間関係の構築や適応」（67.3％）、「新しい環境への適応」（65.1％）と対人・環境要因が上位を占めた。

支出の増加を見込む項目では「住居費」が31.1％で最多となり、「家具・家電購入費」（20.7％）、「教育費」（16.5％）と続いた。

家計簿をつけることの重要性については82.6％が「重要」と回答。役立つ機能として「入出金の管理機能」（63.8％）が最多で、「収支の管理機能」（54.5％）、「ポイ活機能」（38.9％）が続いた。

■調査概要

調査エリア：全国

調査対象：10代〜60代以上 男女

有効回答数：3,085サンプル

調査期間：2026年2月20日〜26日

調査方法：インターネット調査

実施機関：楽天グループ「楽天家計簿」

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