広告接触によるブランドリフト効果を可視化！GMOアドマーケティングが新プランを提供開始

GMOアドマーケティングは、インフィード型アドネットワーク「AkaNe by GMO（以下、AkaNe）」において、広告接触によるブランドリフト効果、態度変容などを可視化できる新プラン「AkaNeブランドリフトパッケージ」の提供を開始した。
同プランでは、GMOリサーチが提供する、デジタルマーケティングの効果を測定・分析できるリサーチパネル「Cloud Panel for Audience Tracking（以下、CPAT）」との連携により、CPATを通じて「広告接触者／非接触者」それぞれにアンケートを実施できる。
これにより、AkaNeから配信した広告が「ブランドの認知や好感度にどのような影響を及ぼしたか」といった視点でレポーティング可能になる。またユーザー属性別の認知や好感度の差も可視化できるため、広告コンテンツの改善に活用できる。
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