ShiDo、企業内の社員をユーチューバーに育成するサービスを開始　企画立案から効果検証まで指導

ShiDo（シドウ）は、企業のYouTubeを利用したマーケティングを支援する「企業ユーチューバー」育成サービスを開始した。

同社は、「中田敦彦のYouTube大学」をはじめ、複数の芸能人YouTubeチャンネルを制作運営している。

同サービスでは、同社スタッフがチャンネル制作ノウハウを提供し、企業内の社員を「企業ユーチューバー」に育成。具体的には、YouTubeチャンネルの企画立案から動画の撮影、編集、効果分析、検証までの一連のノウハウを指導する。これにより「企業ユーチューバー」は、自社のYouTubeチャンネル内で、ブランド価値を高める配信が可能となる。

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