テテマーチ、Instagram分析ツール「SINIS」にて代理店向けの支援制度を開始

テテマーチはInstagram分析ツール「SINIS（サイニス）」において、SINISを導入しInstagramマーケティング支援を行う代理店向けにパートナー制度を開始した。パートナー制度では以下の4つの支援を行う。
1．システム支援
SINISの導入から緊急時のサポートまで、システム面での各種サポートを行う。パートナー代理店が支援業務を効率よく進められるよう、機能の追加や改修の要望なども積極的に取り入れていく。
2．分析支援
Instagram分析フレームワークの提供やSINISの利用マニュアルを共有するなどの分析支援を行う。SINIS内のビッグデータを分析した業界トレンドやInstagramのアルゴリズムに関する情報も不定期で提供するという。
3．情報支援
Instagramマーケティングの最新トレンドや事例など、支援業務に役立つ情報を提供。また、Instagramの機能追加や仕様変更などの最新情報を共有する。
4．営業支援
代理店様の社内向け勉強会の開催や、営業で活用できる資料の提供を行う。また、共催セミナーの開催によるリード獲得支援も可能だという。
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