若年層から全世代、認知からフルファネルへ　TikTokが秘めるマーケティングの可能性

(左)TikTok For Business Japan Head of Key Accounts and Agency,

Global Business Solutions 田村 千秋(たむら・ちあき)氏

2006年より総合代理店で国際アカウントを 担当後、2013年よりTwitter Japanにて、 美容系マーケットのソーシャルメディア市場拡大やグローバルアカウントを担当。2018年8月より現職。

(中央)TikTok For Business Japan Head of SMB,

Global Business Solutions 畠山 雄(はたけやま・ゆう)氏

2007年サイバーエージェントに入社し、運用型広告のコンサルタント及び運用の仕組 み作りやシステム開発に従事。2019年にTikTok For Business Japanに参加し、運用型広告の広告プロダクト部門の責任者を経て、現在に至る。

(右)TikTok For Business Japan Head of Client Solution-Performance Advertising,Global Business Solutions 市原 淳一(いちはら・じゅんいち)氏

2004年より不動産会社で営業を経験後、2006年にNIKKO(現GMO NIKKO)にて、 SEMソリューション提案に従事。2008年からヤフーでアカウントマネージャーを担当、2019年6月より現職。