今回は、イー・ガーディアンが実施した、Twitter上で2021年に頻繁に使用されたフレーズの調査結果「SNS流行語大賞 2021」に注目が集まった。続いて、ニールセンデジタルが発表した2021年の日本におけるトータルデジタルでのインターネットサービス利用ランキング「Tops of 2021: Digital in Japan」、バーガーキングのプロモーション動画として「THE FIRST TASTE」を公開したニュースが話題となった。