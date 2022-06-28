「sio」オーナーシェフ鳥羽周作氏の登壇も決定！プレイド、顧客体験の向上を探るカンファレンスを開催

CXプラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドは、「KARTE CX Conference 2022」を7月12日（火）をオンラインとオフラインで開催する。

同カンファレンスは、「顧客ロイヤリティ向上を阻む壁の越え方」と題し、顧客ロイヤルティやCX向上、各顧客接点のシームレスな統合と一貫した体験の実現などに課題を持つ方を対象に、KARTE活用に関する戦略や事例を紹介する。

スペシャルセッションでは、1つ星レストラン「sio」オーナーシェフの鳥羽周作氏が登壇。同セッションの現地参加者は、sioの江戸弁「のり重」を食しながら、sioが実践する感動体験を紐解いていく。

【カンファレンス概要】 開催日程：2022年7月12日（火）

開催時間：10：00～18：00

会場：オンライン配信、赤坂インターシティコンファレンス

参加費：無料 ※事前登録制

対象者：企業のマーケティング、カスタマーサポート、IT部門、新規事業・サービス開発の担当者

お申し込みはイベントページから。

【スペシャルセッション概要】 開催日程：2022年7月12日（火）

開催時間：12：00～13：15（予定）

セッション名：ぼくらの感動体験のつくりかた

参加費：オンライン配信は無料、現地参加は3,000円（税込み）※事前登録制

現地参加のお申し込みはこちらから。

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