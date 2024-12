SNSマーケ界の猛者ナハトに聞く、Meta広告の新運用手法「CIBS」の効果

SNSマーケ界の猛者「ナハト」にインタビュー

MarkeZine:ナハト社はこれまでほぼメディア露出をされてこなかったと聞いています。はじめに、簡単にナハト社について教えていただけますか。

栗田:ナハトは、SNS広告やインフルエンサーマーケティングなどの領域を中心とした支援会社としての側面と、商品や事業の開発を行う事業会社としての側面を併せ持ったSNSマーケティングカンパニーです。2018年に創業し、今年で7年目を迎えました。

株式会社ナハト 取締役 AD事業本部 本部長 栗田優磨氏

「予算消化型」の広告代理店モデルに疑問を感じる私たちは、ブランドプロミス「〜Profitable Marketing〜利益に繋げるマーケティング」を掲げています。重視しているのは、自分たちの運用によってクライアント様がいかに利益を上げられるかです。そのため、これまでは主に成果報酬型での獲得支援を行ってきました。最近はその他にも多々寄せられるニーズに応えるべく、予算ベースでの運用支援もスタートしています。

西川:ナハトさんは「運用」に強くコミットしている印象があります。運用者一人ひとりがより良い運用やクリエイティブ制作を目指して自主的に研究を重ねられていますよね。特に栗田さんは、先日発表されたMeta Agency First Awards 2024 Japanにおいて、Planner of the Yearをご受賞されるほど先進的な取り組みを行っていただいています。

Meta広告の新・運用手法「CIBS」とは

MarkeZine:今日はナハト社がうまく活用し大きな成果を上げられているという「CIBS(Metaインフレーション予算戦略)」について、詳細をお聞きしていきます。まず、CIBSとはどういった運用方法なのか、基本的な解説をお願いできますか。

西川:CIBSは、CPAを抑えつつ、獲得数と出稿額の増加を図ることができるMeta広告の新しい運用手法です。この手法を活用するためには、前提として「ペーシング機能」の理解が必要になるため、こちらの説明からしていきたいと思います。

Facebook Japan株式会社 Agency Partner 西川拓氏

Meta広告には、広告配信を最適化するペーシング機能という仕組みが存在します。これは、キャンペーンの「残日数」と「残予算」に基づいて、オークションに参加する・しないを決める役割を担っているものです。キャンペーン期間内で予算を均等に消化できるよう調整しつつ、コスト目標を達成できるよう入札価格の調整も行います。つまり、予算と入札戦略を“相互に”調整し、最適な広告配信を実現するための機能と言えます。

一方、裏を返して見ると、このペーシング機能には、本来は獲得可能なコンバージョンの機会を予算設定により失ってしまう可能性が隠れています。

そこで、キャンペーンもしくは広告セットの「日予算」を通常の5~10倍に設定することで、ペーシング機能を意図的に取り除き、予算制限による機会損失をなくそうと目指す試みが出てきました。それが「CIBS」です。CIBSにより、好機を逃さず積極的に獲得を目指す広告配信ロジックを構築できるようになります。