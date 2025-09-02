×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
先進的なCRMを実践する事例大全

ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？

　多くの企業が試行錯誤しながらCRMに取り組んでいる。セレクトショップを営み、2026年で創業50年を迎えるビームスもその一社だ。長年にわたりCRMに取り組んできたビームスは、2024年に会員プログラムをリニューアルし、行動でもマイルがたまる制度を導入したという。ビームスのマーケティング本部 本部長　山崎 勇一氏に、同社のCRM構築の歩みやリニューアルの成果、顧客との長期的な関係を築くための秘訣を聞いた。

「相思相愛」の状態を目指すビームスのCRM戦略

──現在ビームスは、マーケティング戦略の中でCRMをどのように位置づけて推進しているのでしょうか。

　当社は来年で創業50周年を迎えます。元々は原宿の小さなスペースから始まり、良いモノを選んでお客様に届けるというプロダクトマーケティングで成長してきました。しかし、コロナ禍を経て、お客様の価値観や企業の存在意義が大きく変化し、これまで以上にお客様に向き合う体制が必要となりました。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社ビームス　マーケティング本部 本部長　山崎 勇一氏

　その変化に対応するため、従来のプロダクトマーケティングだけでなく、新たに「カスタマーマーケティング」という考え方も重視するようになりました。そして、2021年にカスタマーエンゲージメント本部を設立。私たちが提供すべき価値は「素晴らしいモノ、ヒト、コト」であり、お客様としっかり向き合える組織が必要だと考えたのです。

　また、「ロイヤリティ」や「エンゲージメント」といったマーケティング用語では、社内に一貫した思いが伝わりにくい。そこで、カスタマーエンゲージメント本部として目指す姿を議論した結果、「ロイヤリティが高い状態＝相思相愛」と定義しました。

　この大きな顧客戦略の中に、CRMが位置づけられています。CRMでは「多くの人にたくさん買っていただく」のではなく、「一人のお客様と継続的な関係性を築いていく」のが目指すところです。

2002年から始まった、ビームスのCRM構築の歩み

──CRMの構築は、1日にして成らずだと思います。ビームスのCRMの取り組みが、現在に至るまでの歩みを、山崎さんのご経歴とともに教えていただけますか？

　私は1996年に入社し、最初は店舗に配属されました。いくつかの店舗を経験した後、店舗を統括するエリア長を担当しました。

　2002年から「BEAMS CLUB」という会員組織が部分的に始まったのですが、当時はデータを活用したCRMという考え方がまだ浸透していませんでした。そこでCRMの導入を提案したところ本格的に取り組むことになり、以来CRMに向き合ってきました。

ビームスのCRM構築の歩み

2002年：BEAMS CLUB　会員組織開始（一部店舗）

2013年：CRM推進部 設立　データ分析・活用開始

2016年：MA・アプリ導入、 EC刷新

2021年：カスタマーエンゲージメント本部設立

2024年：会員プログラムリニューアル「行動マイル」導入

　2013年にCRM推進部が設立されるまでの11年間は、ポイントプログラムというよりはデータを活用しきれておらず、すべてのお客様に同様のサービスを提供していました。2013年からは、データを活用した顧客分析やメール・DMの配信を開始しました。特に2016年が大きな転換点でした。この1年間で、4つの大きなプロジェクトを断行しました。

● ECサイトのリニューアル
● MA（マーケティングオートメーション）の導入
● アプリの導入
● 会員システムのリプレイス

──1年に4つとは、想像を絶しますね。

　本当に大変でした（笑）。ですが、この年から大きく変化しました。それまではセグメント配信はしていても、多くのお客様に画一的な情報を届けるコミュニケーションが中心でした。しかし、テクノロジーの進化により、データを活用してお客様一人ひとりに合わせた情報を届ける「One to Oneコミュニケーション」が可能になりました。

　当初は3人でMAを動かしていましたが、少人数だったからこそ、思いをぶらさずにスピーディーに進められた面もあります。

　2021年には「カスタマーエンゲージメント本部」が設立され、CX（カスタマーエクスペリエンス）、つまり顧客体験をどう紡いでいくかという部門の責任者を務めました。そこでは、会員様の分析や体験の設計、そしてアプリ、メール、LINEといったプッシュ型メディアの運用を担当していました。

　そして現在は、2024年3月に新設された「マーケティング本部」の責任者を務めております。この本部は、従来の顧客コミュニケーションなどの部門が再編されたブランドエンゲージメント部と宣伝販促部、クリエイティブ部からなる約110名の組織です。

　そのうちのデジタルコミュニケーション課14名が、メール、アプリ、LINE、SNS運用といった顧客コミュニケーションを担い、顧客体験価値の向上をテーマに、チャレンジを続けています。

次のページ
メール許諾率15％向上、F2転換率も改善傾向に

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
先進的なCRMを実践する事例大全連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

尾倉 直弥（オグラ ナオヤ）

SaaS企業のマーケター。専門はBtoBマーケティング。複数メディアでライターとしても活動中。https://x.com/ogurin91

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/02 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49542

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型” NEW
  2. 2
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  3. 3
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  4. 4
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  5. 5
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ
  6. 6
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  7. 7
    信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト
  8. 8
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  9. 9
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  10. 10
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  1. 1
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  2. 2
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表