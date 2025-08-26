信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト

ブランドが語る「意味」や「ストーリー」が溢れかえり、多額の広告費を投じても生活者に響きにくくなった現代。そんな状況下で、ブランドはどうすれば人々に選ばれ、成長できるのでしょうか。本記事では、グローバル・イノベーション・ファームI＆COが開催したイベント「I＆CO Foresight '25」をレポート。I＆COの創業パートナーであり、クリエイティブ・ディレクターのレイ・イナモト氏は、「意味を買う時代」から「信頼を買う時代」へ移行しており、ブランド成長の鍵は「信頼による差別化」にあると提言。そのために必要な4つの思考と行動の転換を示しました。

エレベーターが教える「信頼構築」の難しさ

「ChatGPTが1億人のユーザーを獲得するのに要した時間は、たった5日間でした」

レイ・イナモト氏は、スクリーンに映し出したグラフを指しながら語った。Netflixが約10年、TwitterやFacebookが約5年、Instagramでさえ約3年を要したのに対し、ChatGPTの普及スピードは文字通り「直線的」だった。

レイ・イナモト氏

Creativity誌の「世界で最も影響力のある50人」やForbes誌の「世界の広告業界で最もクリエイティブな25人」に選出され、ニューヨークを拠点に世界で活躍しているクリエイティブ・ディレクター。2016年にビジネスの新開発やブランディングまでを手掛けるグローバル・イノベーション・ファームとして「I＆CO（アイ・アンド・コー）」を設立。同社は、ユニクロやアシックスなどのブランドを支援してきた実績を持つ

次に、イナモト氏は聴衆に問いかけた。

「エレベーターは高層階へ私たちを運んでくれる、魔法のような技術です。しかし、この素晴らしい技術が一般に受け入れられるまでには、どれくらいの時間がかかったでしょうか」（イナモト氏）

せっかくなので、クイズ形式で考えてみてほしい。

エレベーターが一般的に受け入れられるまでの期間は？ 5ヵ月以内 25年以内 50年以上

この答えは「50年以上」だ。なぜ、これほどまでの年数を要したのか。それは、技術的な完成度と社会的な信頼獲得はまったく別の課題だからだ。

“魔法”のような技術に求められた「安心の可視化」

エレベーターは、1853年に安全装置が発明された。1854年のニューヨークでは、発明家のエリシャ・オーティスが、エレベーターに乗った状態でロープを切断しても落下しないことを証明するデモンストレーションを行い、安全性を示していた。それから30年経った1880年代に、人間が操作するエレベーターが広まり始めた。

「やはり、人間が操作しない無人のエレベーターは信頼できない。技術的には安全であったものの、この信頼性の問題から利用されなかったのです」（イナモト氏）

そういった背景から、1900年までに完全無人のエレベーターは利用可能になっていたが普及しなかったと、イナモト氏は説明を続ける。

転機が訪れたのは、1940年代に起きたエレベーター操作員たちのストライキだった。人々は、エレベーターがないと不便だと実感したのだ。それに加えて、信頼を象徴する『緊急ボタン』と『緊急電話』の機能が追加された。つまり、「外と会話ができる」「安全を確保できる」といった安心感が可視化されたことでようやく信頼が得られ、エレベーターが世の中に普及したのだ。

このことから、エレベーターのような明確な価値があっても、信頼を得るのはいかに難しいかがうかがえる。また、安全性を開示するストーリーをわかりやすく伝えたとしても、ブランドの価値につながる信頼は得られなかったのだ。