今回は、コンテンツビジネスラボの調査で、コンテンツ支出額が過去最高を更新し、支出喚起力ランキングで櫻坂46が1位となったニュースがランクイン。続いて、THECOOによるSNS時代の購買行動に関する調査が2位に。3位は、エクスクリエの調査で、Instagramの保存投稿からの購入経験者が半数を超えるというニュースが入りました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/21～8/28】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月21日～8月28日までの人気ランキングを発表します。
-
- Page 1
-
この記事は参考になりましたか？
- 注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング連載記事一覧
-
- 注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/7～8/21】
- 注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/31～8/7】
- 注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/24～7/31...
- この記事の著者
-
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか？
この記事をシェア