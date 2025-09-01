×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/21～8/28】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月21日～8月28日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1 コンテンツ支出額が過去最高を更新　支出喚起力ランキング1位は櫻坂46【コンテンツビジネスラボ調査】
2 20代の58.6％が商品を知ってから1週間以内に購入　SNS時代の購買行動をTHECOOが調査
3 Instagram保存投稿からの購入経験は55％超に、男女で情報収集に違い【エクスクリエ調査】
4 博報堂が集英社・講談社・小学館と連携　Z世代向けマーケティングサービス「Z習慣EDIT」提供
5 博報堂グループ、グローバルスポーツビジネス事業を展開する「博報堂アスリートソリューション」を始動
6 生成AIの利用率は約5割、週1回以上利用する人の約8割が旅行シーンで活用【JTB総合研究所調査】
7 AIエージェントが業務を革新！セールスフォース・ジャパンが語る、マーケターの新しい仕事とは？【無料】
8 Z世代を中心に「スリフト（古着・中古品）」再熱　Pinterest「2025 年秋トレンドレポート」
9 カラオケチェーン「ジャンカラ」、ユーザー体験の裏側にあるデータ活用のリアル
10 デジタルガレージ、AIパッケージ「DG AI Drive」提供　広告運用とビジュアル制作を自動化

　今回は、コンテンツビジネスラボの調査で、コンテンツ支出額が過去最高を更新し、支出喚起力ランキングで櫻坂46が1位となったニュースがランクイン。続いて、THECOOによるSNS時代の購買行動に関する調査が2位に。3位は、エクスクリエの調査で、Instagramの保存投稿からの購入経験者が半数を超えるというニュースが入りました。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/01 07:30 https://markezine.jp/article/detail/49790

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  2. 2
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ
  3. 3
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  4. 4
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  5. 5
    信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト
  6. 6
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  10. 10
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  7. 7
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  8. 8
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表