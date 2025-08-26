×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Instagram保存投稿からの購入経験は55％超に、男女で情報収集に違い【エクスクリエ調査】

　クロス・マーケティンググループの子会社であるエクスクリエは、全国の15～69歳男女2,400人を対象とした「SNSにおける購買行動～Instagram編～」調査の結果を公表した。

1. 年代別・性別で異なる情報収集手段

　調査によると、女性の中年層はInstagram内でハッシュタグ検索を活用し、主に情報収集や比較検討時に利用率が高まっていた。一方、男性はInstagramの広告を通じて商品を認知する傾向が強いことが明らかになった。男女とも10代は「発見タブ」からアルゴリズムによるおすすめ情報を参考にする割合が高かった。

＜図表1＞各フェーズで利用するInstagramの機能（複数回答）（タップで画像拡大）
＜図表1＞各フェーズで利用するInstagramの機能（複数回答）（タップで画像拡大）

2. 商品情報収集における参考媒体の違い

　商品認知・情報収集・比較検討の各段階で、男性は公式アカウントを重視しており、参考にしている割合が各段階で4割を超えた。これに対し女性は段階ごとに参考発信者が異なり、商品認知はフォロー中のインフルエンサー、情報収集では一般ユーザー、比較検討ではフォロー外のインフルエンサーの情報を参考にする傾向があった。女性はリアルな体験談や口コミを重視し、実践的な情報を求める姿勢が読み取れた。

＜図表2＞各フェーズで参考にする発信者（複数回答）（タップで画像拡大）
＜図表2＞各フェーズで参考にする発信者（複数回答）（タップで画像拡大）
＜図表3＞各フェーズで利用するInstagram機能と参考にする発信者：まとめ（タップで画像拡大）
＜図表3＞各フェーズで利用するInstagram機能と参考にする発信者：まとめ（タップで画像拡大）

3. タイアップ投稿への反応　「いいね」と「保存」の使い分け

　Instagramでのタイアップ投稿へのアクションとしては「いいね」が男女・全年代で最多となった。特に若年層でこの傾向がより強い。一方、男性は商品リンクをタップする割合が女性より高く、購買意欲の高さがうかがえた。女性は4人に1人が投稿を保存する傾向があり、特に若年層で保存率が高い。

＜図表4＞タイアップ投稿に対するアクション（複数回答）,＜図表5＞タイアップ投稿を保存した理由（複数回答）
＜図表4＞タイアップ投稿に対するアクション（複数回答）,＜図表5＞タイアップ投稿を保存した理由（複数回答）

　保存理由としては、商品やサービスの詳細確認や購入検討が中心で、男性は生活に役立つ情報やキャンペーン・割引情報も重視する。

＜図表6＞タイアップ投稿に対するアクション（複数回答）
＜図表6＞タイアップ投稿に対するアクション（複数回答）

4. 投稿保存からの購買経験、男性では約7割

　タイアップ投稿を保存した後、実際に商品を購入した経験があると回答した人は55.2％に達した。中でも、男性の購買経験者は68.6％と女性より高く、男性の購買行動が活発であることがうかがえる。

＜図表7＞タイアップ投稿に対する反応と購入経験
＜図表7＞タイアップ投稿に対する反応と購入経験

調査概要

調査タイトル：SNSにおける購買行動～Instagram編～に関するアンケート（2025年）
調査期間：2025年7月31日
調査手法：クロス・マーケティング QiQUMOを利用したWeb調査
調査対象：全国15歳～69歳男女 2,400人

【関連記事】
20代の58.6％が商品を知ってから1週間以内に購入　SNS時代の購買行動をTHECOOが調査
購買につながる広告形式は「動画広告」が2年連続トップに。SNS広告の購買行動調査／PRIZMA調査
博報堂買物研究所、AIエージェントが普及した近未来の購買行動モデル「DREAM」を提唱
マイクロアド、東急エージェンシー・mitorizと連携　購買行動クラスターデータ広告配信開始
テテマーチ、「SNSフォロワー購買行動調査」の提供を開始　企業アカウントのフォロワーの定量調査を実施

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 17:00 https://markezine.jp/article/detail/49737

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！ NEW
  2. 2
    Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？ NEW
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記 NEW
  5. 5
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  6. 6
    DeNAが優勝しなければ魂を取られる!?　プロ野球史上初・シーズン連動縦型ショートドラマの狙いと成果 NEW
  7. 7
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る