今回は、「LINE広告」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」が2026年春に統合されるニュースが1位にランクイン。続いて2位は、オプトが個社特化型のマーケティングAIエージェント構築サービス「CRAIS+」の提供を開始したニュース。3位には、Appierが全マーケティング製品にエージェント型AIを統合すると発表したニュースが入りました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/25～10/2】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月25日～10月2日までの人気ランキングを発表します。
