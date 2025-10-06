×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/25～10/2】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月25日～10月2日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1 「LINE広告」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」が統合、2026年春予定
2 オプト、個社特化型のマーケティングAIエージェント構築サービス「CRAIS+」を提供
3 Appier、全マーケティング製品にエージェント型AIを統合へ　8つのAIエージェントを発表
4 楽天、消費行動分析データを活用した運用型広告において新メニューを開始　配信枠とフォーマットを拡充
5 購買行動におけるTikTokの情報収集、男性は検索やフォロー重視／女性はおすすめから【エクスクリエ】
6 マース ジャパン リミテッド、「スキットルズ」の認知度向上を目的としたSNSキャンペーンを実施
7 アドビ、「Adobe LLM Optimizer」を発表　生成AI時代のブランド認知向上を支援
8 10〜20代の4人に1人が毎日2時間以上SNSを利用　オトナルが「音と各種メディア」の利用実態を調査
9 電通・ソフトバンクら4社、日本語特化の広告コピー生成AI開発で共同研究を開始
10 Braze、電通デジタル・セガXDと連携し「427° Innovation Lab」を国内展開

　今回は、「LINE広告」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」が2026年春に統合されるニュースが1位にランクイン。続いて2位は、オプトが個社特化型のマーケティングAIエージェント構築サービス「CRAIS+」の提供を開始したニュース。3位には、Appierが全マーケティング製品にエージェント型AIを統合すると発表したニュースが入りました。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/06 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49993

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  5. 5
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  6. 6
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  7. 7
    Rokt・楽天・メルカリで語るリテールメディアの実践的活用　デジタル広告が直面する3つの課題を解決
  8. 8
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  9. 9
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  10. 10
    営業利益率は驚異の57％　一休に成長をもたらした顧客別利益管理と「良い売上の最大化」
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  4. 4
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性