×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Appier、全マーケティング製品にエージェント型AIを統合へ　8つのAIエージェントを発表

　AIを活用したソフトウエアの提供を行うAppierは、全マーケティング製品群にエージェント型AIを統合し、8つのAIエージェントを提供することを発表した。今回導入されるAIエージェントは、広告やセールス、インサイト分析まで専門分野に特化し、企業のROI予測・向上をサポートする。

　新たなエージェント型AIは「One Data. One Experience. One Agentic World.」というビジョンのもと開発され、分断されていたデータの統合・連携とオムニチャネルマーケティングへの適応性向上を実現していく。

　8つのAIエージェントは、以下の通り。

  1. コーディング・エージェント：プレイアブル広告やインタラクティブ動画を自動生成し、コンバージョン率やインストール数の向上を支援。
  2. ディレクター・エージェント：広告クリエイティブ制作を自動化し、企業ごとのブランド方針やコンプライアンスに準拠したコンテンツ制作を可能とする。
  3. ROIエージェント：メディアミックスモデリングによって広告効果を自動分析し、収益最大化を支援。
  4. キャンペーン・エージェント：キャンペーンのプランニングから実施まで自動最適化。
  5. セールス・エージェント：24時間稼働し、顧客との対話を通じて購買意欲の向上と注文単価増加を後押しする。
  6. サービス・エージェント：ナレッジベースに基づいたリアルタイムの顧客サポートを提供し、顧客維持やロイヤリティ向上を強化。
  7. オーディエンス・エージェント：予測セグメンテーションを活用し、最適なオーディエンス戦略を策定。
  8. インサイト・エージェント：データをリアルタイムで可視化し、成長に向けた意思決定を支援。

　これらAIエージェントの学習・自動最適化機能により、大規模なパーソナライズドマーケティングを実現する。また、中核機能となる「Data Quality Booster」機能がデータの重複排除・補完などを自動化し、精度の高いオーディエンス分析基盤を構築できる。

　新谷発表されたAIエージェントは英語、日本語、韓国語、中国語に対応し、各市場で順次展開される。

【関連記事】
オプト、個社特化型のマーケティングAIエージェント構築サービス「CRAIS+」を提供
プレイド、KARTEのアクション機能を刷新し「フレックスエディタ」を提供　AIエージェント機能も実装
電通デジタル、企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始
DeepL、企業向け自律型AIエージェント「DeepL Agent」を発表
博報堂ＤＹなど3社、RSA広告文を自動生成・最適化するAIエージェントを共同開発

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/30 17:45 https://markezine.jp/article/detail/49952

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ファミマ＆ツルハドラッグが明かす！リテールメディア展開で見えてきた「活用の成功パターン」と「課題」 NEW
  2. 2
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証 NEW
  3. 3
    日本の4割はSBNR層？ 新しい生活者トレンドに見る「シン（心・信） 消費」の重要性 NEW
  4. 4
    「ROIばかり」見ていないか？戦略的なメディアプランは「広告の出発点＝リーチ」の最適化から始まる NEW
  5. 5
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  6. 6
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス NEW
  7. 7
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性 NEW
  8. 8
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』