事例を通して見る世界のマーケティング／ブランディングのトレンド

ライフサイエンスが広げるブランドの可能性。事例で見る“健康観”の変化と潮流

　ライフサイエンスの進化にともない、大きく変わりつつある私たちの健康観。これまではあまり関わりのなかった一般ブランドも、健康分野に商品やサービスの展開を広げている━━。世界で100カ国以上にオフィスを展開する広告代理店HAVASで日本のエグゼクティブ・ディレクターを担う北市卓史氏が、同社が持つ専門研究チームとそのネットワークを活かし、世界各国の先進的なブランドによる取り組み事例を紹介し、今後国内でも注目すべきマーケティングトレンドを共有していく本連載。第12回となる本稿で取り上げるのは、進化する「ライフサイエンス」の領域だ。

健康中心の社会に。ライフサイエンスがもたらす価値観の転換

　2024年、米国のバイオ企業であるColossal Biosciencesが「2027年までに ”マンモスのような動物” を誕生させる」という計画を発表し、世間を驚かせました。まるで空想科学のような話ですが、科学の進歩によって、それが現実のものとなりつつあるのです。近年のライフサイエンスの進歩は目覚ましく、各国政府もこの分野を次世代の成長エンジンと位置づけ、巨額の資金が研究と市場に流れ込むことで、イノベーションの連鎖が生まれています。

　ライフサイエンスの進化にともない、私たちの健康観は大きく変わりつつあります。かつては「予防や治療」が中心だった健康の概念は、今や「健康の向上・身体の進化」へとシフトしています。高性能なウェアラブルデバイスやパーソナライズされた栄養・運動プログラムなど、以前はプロアスリートだけが利用していたような高度な健康サービスが、今では一般の人々にも広く普及。ソーシャルメディアを通じて健康に関する知識が日常的に共有され、世代を超えて健康リテラシーが急速に高まっています。まさに「健康の民主化」と言える現象が起きています。

　この変化は、ブランドのあり方にも大きな影響を与えています。ヘルスケアブランドは、健康だけでなく暮らし全体をサポートするライフスタイルブランドに。一方で、これまであまり関わりのなかった一般ブランドも、健康分野に商品やサービスの展開を広げています。たとえば、医療は無機質で一方通行なものから、共感や対話を大切にしたサービスに変わってきており、製品もデザイン性や使いやすさが重視されるようになりました。診断や健康管理のためのツールも、家庭や日常生活の中に自然に溶け込む存在になっています。

　このように、ライフサイエンスの進化によって、テクノロジーと人間の関係は新たな共生の時代へと進んでいます。この記事では、「健康とウェルネス」がどのように再定義されているのかを、具体的な事例を交えながら深く掘り下げていきます。

（1）健康＝パーソナルな体験：IKEA「DESIGN YOUR SLEEP WHILE YOU SLEEP」

画像を説明するテキストなくても可
公式動画より

　スペインでは、成人の35％以上が睡眠に関する悩みを抱えていると言われています。しかし、その原因や改善方法を正しく理解している人は多くありません。

　そこでIKEAは、「眠るだけで理想の寝室をデザインできる」という、まったく新しいアプローチを提案しました。この取り組みは、スマートフォンアプリ「ShutEye（シャットアイ）」とのコラボレーションによって実現。アプリは、睡眠サイクルやいびき、外部の騒音などのシグナルを取得。そのデータは、IKEAが長年研究してきた「快適さ・光・温度・音・空気の質・整頓」という睡眠の質を左右する6つの要素をベースに分析。そのうえで、いびきが気になる人には人間工学に基づいた枕を、外の音で眠れない人には防音カーテンを、光に敏感な人には遮光ブラインドを━━ユーザーの課題に合わせた具体的なホームソリューションが提案されました

　まさに“データ駆動型デザイン”（ユーザーの行動データを活用してデザインを最適化していくアプローチ）を活用したキャンペーンなのですが、IKEAは単なる家具ブランドではなく、より良い暮らしを支える存在として注目を集めました。

　このように、健康分野では「パーソナライズド（個別化）」の考え方が急速に広がっています。さらに他のブランドの事例も見てみましょう。

この記事の著者

北市 卓史（キタイチ マサシ）

HAVAS JAPAN 株式会社   Executive Director

営業職をベースに、国内と海外にて広告代理店の会社/新規事業立ち上げに従事。2022年より世界149カ国にオフィスを展開する広告代理店であるHAVAS社の日本法人の現職に就任。多様性のある職場や働き方、他国オフィスとのオペレーシ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/29 08:00

