MarkeZineニュース

コミューン、総額55億円の資金調達を実施　「信頼起点経営」の推進へ

　コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供を通じて企業と顧客・従業員の信頼関係構築を支援するコミューンは、シリーズCラウンドにおいて、第三者割当増資40億円とベンチャーデット15億円、合計55億円の資金調達を実施したと発表した。

　今回の資金調達には既存投資家に加え、日本グロースキャピタル投資法人、JPインベストメント、日本郵政キャピタルの3社が新規で参加。調達した資金は、信頼の価値を定量化しROIとして可視化するプロダクトの開発、信頼を事業成果に転換する新たなソリューションの拡充、現状分析から各種施策までを体系化したフルファネルサービスの展開に活用していく。

　経営体制についても強化が図られ、ファーストライト・キャピタルとDNX Venturesから2名が新たに社外取締役へ就任した。今後も同社は「信頼起点経営」を実現するソリューションの開発・展開を加速し、日本およびグローバル市場での事業成長を目指す。

コミューン、動画マーケティングツールFireworkと機能連携　コミュニティ内でのライブ配信が可能に
コミューン、「Commune」においてコミュニティデータ連携機能の提供を開始　ノーコードで連携可能に
PLAINER、シリーズAラウンドの資金調達を実施　累計調達額は約5.7億円に
「osina」を運営するリテールテックカンパニーNEL、累計約7.5億円の資金調達
PIVOT、シリーズAラウンドで約13億円の資金調達を実施　自社プロダクトの強化目指す

