スターバックスとBEAMS、新たなライフスタイルプロジェクトを今秋始動

スターバックス コーヒー ジャパン（以下、スターバックス）とBEAMSは、新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」を開始すると発表した。同プロジェクトでは、両社が人を中心にコーヒーとファッションのカルチャーを融合し、「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」を提案する。

プロジェクトの第1弾では、通年販売予定の「CORE Collection」を含むコラボレーションアイテム全16型・31アイテムを展開。商品ラインアップはTシャツをはじめ、デニムパンツやトートバッグ、ポーチなど。デニム製品にはコーヒー豆の捨て殻を使用した後染め加工が施されている。

商品は、2025年9月12日よりスターバックス公式オンラインストアおよび「ビームス ライフ 横浜」で販売される。両社は、今後も季節やトレンドに合わせた新作アイテムの展開を予定している。

