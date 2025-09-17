×
MarkeZineニュース

CARTA ZEROの「Data Dig」がYahoo!広告 検索広告のコンバージョンAPIに対応

　2025年9月10日、CARTA ZEROは自社のデジタルマーケティング支援サービス「Data Dig」にて、同日に提供が開始されたYahoo!広告 検索広告のコンバージョンAPIへの対応を発表した。これにより、「Data Dig」は既存のGoogle広告、Meta広告、X広告、Yahoo!広告 ディスプレイ広告などへのコンバージョンAPI対応範囲を拡大し、国内主要広告プラットフォームのカバー率を高めた。

　デジタル広告市場では、世界的なプライバシー保護対応の一環としてサードパーティクッキーの規制が進み、クッキーを必要としない正確なコンバージョン計測の重要性が増している。その対応策として各プラットフォームはコンバージョンAPIを提供しているが、それぞれ実装仕様が異なり、専門的なシステム開発や保守が必要となるため、企業にとって導入障壁が高い状況である。

　「Data Dig」は、クッキーレス環境に対応したコンバージョン欠損対策を提供しており、今回のYahoo!広告 検索広告対応追加によって、以下の国内で主要な広告プラットフォームのコンバージョンAPIの導入支援を行えるようになった。

  • Amazon広告
  • Google広告
  • LINE広告
  • Meta広告（Facebook／Instagram）
  • Microsoft Advertising
  • ピンタレストアド
  • TikTok広告
  • X広告
  • Yahoo!広告（検索広告・ディスプレイ広告）

　また、「Data Dig」は広告主のシステム環境に応じて適切なAPI導入方法を選択できる。サーバーサイドGTM（Googleタグマネージャー）による実装や、ダイレクト連携、Metaが提供するクラウドソリューション「Signals Gateway」の導入支援など、複数の実装形式に対応し、専門家チームが設計から実装まで支援する体制を整えている。

　これにより、広告主側の開発リソース負担を軽減し、正確なコンバージョン計測に基づく広告効果の最大化が可能となる。

【関連記事】
NTTドコモ、CARTA HDを連結子会社化　電通グループと3社提携でマーケティングDX支援を強化
電通とCARTA ZERO、地上波テレビ広告のリアルタイム買付・運用サービスを8月中旬から開始
CARTA HOLDINGS、7月1日に発足するCARTA ZEROの経営体制を発表
CARTA HD、グループ会社3社を統合し新会社CARTA ZEROを始動
CARTA MARKETING FIRM、HIMWARIと協業し「中東エリア進出支援サービス」を開始

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/17 12:45

