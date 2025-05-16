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CARTA HOLDINGS、7月1日に発足するCARTA ZEROの経営体制を発表

　CARTA HOLDINGS（以下、CARTA HD）は、CARTA COMMUNICATIONS（以下、CCI）、CARTA MARKETING FIRM、Barrizの3社を統合し、7月1日に発足する新会社CARTA ZEROの経営体制を公表した。

取締役および監査役

  • 代表取締役CEO　宇佐美進典氏
  • 取締役COO（最高業務責任者）／ブロードキャスティング統括（兼）　西園正志氏
  • 取締役（広報・マーケティング統括）　梶原理加氏
  • 取締役　永岡英則氏
  • 監査役　伊地知万夕氏

執行役員

  • CTO（最高技術責任者）／デジタルトランスフォーメーション副統括（兼）　河村綾祐氏
  • 上級執行役員 ソリューション統括／メディア副統括(兼)　大橋徹氏
  • 上級執行役員 メディア統括　岸岡勝正氏

  • 上級執行役員 アカウント統括　三和大輔氏

  • 執行役員 アカウント副統括　安達紳之介氏

  • 執行役員 プロダクト統括　金子武比古氏

  • 執行役員 デジタルトランスフォーメーション統括　倉持良氏

  • 執行役員 HR統括　小林直道氏

  • 執行役員 アカウント管轄  国内広告会社担当　高田葉氏

  • 執行役員 アカウント管轄  国内広告主担当　中村涼太氏

  • 執行役員 アカウント管轄  国内広告会社担当　湊史貴氏

  • 執行役員 アカウント管轄  海外広告主担当　村上悠氏

 Vice President

  • VPoD（Vice President of Data）　近森淳平氏

　なお、CCI代表取締役社長執行役員の目黒拓氏は6月30日付で、同社代表取締役社長を退任する。

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2025/05/16 10:45 https://markezine.jp/article/detail/49105

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