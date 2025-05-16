CARTA HOLDINGS、7月1日に発足するCARTA ZEROの経営体制を発表

CARTA HOLDINGS（以下、CARTA HD）は、CARTA COMMUNICATIONS（以下、CCI）、CARTA MARKETING FIRM、Barrizの3社を統合し、7月1日に発足する新会社CARTA ZEROの経営体制を公表した。
取締役および監査役
- 代表取締役CEO 宇佐美進典氏
- 取締役COO（最高業務責任者）／ブロードキャスティング統括（兼） 西園正志氏
- 取締役（広報・マーケティング統括） 梶原理加氏
- 取締役 永岡英則氏
- 監査役 伊地知万夕氏
執行役員
- CTO（最高技術責任者）／デジタルトランスフォーメーション副統括（兼） 河村綾祐氏
- 上級執行役員 ソリューション統括／メディア副統括(兼) 大橋徹氏
- 上級執行役員 メディア統括 岸岡勝正氏
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上級執行役員 アカウント統括 三和大輔氏
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執行役員 アカウント副統括 安達紳之介氏
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執行役員 プロダクト統括 金子武比古氏
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執行役員 デジタルトランスフォーメーション統括 倉持良氏
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執行役員 HR統括 小林直道氏
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執行役員 アカウント管轄 国内広告会社担当 高田葉氏
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執行役員 アカウント管轄 国内広告主担当 中村涼太氏
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執行役員 アカウント管轄 国内広告会社担当 湊史貴氏
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執行役員 アカウント管轄 海外広告主担当 村上悠氏
Vice President
- VPoD（Vice President of Data） 近森淳平氏
なお、CCI代表取締役社長執行役員の目黒拓氏は6月30日付で、同社代表取締役社長を退任する。
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