ウエニ貿易、「PELLE MORBIDA」公式アプリをリニューアル　「MGRe」を活用し新機能追加

ウエニ貿易は、同社が展開するラグジュアリーブランド「PELLE MORBIDA（ペッレ モルビダ）」の公式アプリをリニューアル公開した。

今回のリニューアルでは、メグリが提供するアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を採用。ブランドとユーザーの接点を強化するため、3つの新機能を搭載した。

まず、店舗とECのポイントを統合管理できるオムニチャネル機能を導入。ユーザーは店舗とEC双方の購入履歴やポイントをアプリ上で一元的に管理できる。

また、店頭でアプリをダウンロードすると会員登録なしで会員証を発行できる仮会員機能も追加された。来店直後からユーザーはポイントを貯めることが可能になり、スムーズな利用開始を支援する。

さらに、アプリ内で動画閲覧やライブコマースが可能となる機能も新たに搭載。これにより、ブランドの世界観や商品の魅力を映像で伝えることができる。

同アプリは今後、会員向け限定コンテンツの配信やキャンペーンの実施など、ファンのコミュニティ形成を強化していく予定だ。

【関連記事】

・ガチャ・診断作成ツール「クロワッサン」、アプリマーケティングプラットフォーム「MGRe」と連携

・ジュエリーブランド「agete」「NOJESS」の公式アプリ、「MGRe」を導入

・エートゥジェイ、ECプラットフォーム事業を分社化し「メルカート」を設立

・mov、小売店舗・EC向けに「ライトOMOサービス」提供開始 Google検索やマップ上に情報を表示

・博報堂PROJECT_Vegaとオズマピーアール、新サービス「Creative PA」を開始