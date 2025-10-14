【12/10開催】DAISOアプリやLIFULLの事例も！「グロース」をテーマに学べるカンファレンス

DearOneは、「顧客視点×データ革新で拓くアプリグロース＆マーケティングイノベーション」をテーマとしたカンファレンス「Growth Summit 2025」を、2025年12月10日（水）14時から赤坂インターシティコンファレンスにて開催する。

同カンファレンスは、日本国内におけるプロダクトやサービスの「グロース」をテーマに、成果を上げるアプリグロースの知見や拡大を続けるリテールメディアの可能性も網羅しながら、最先端の知見と実践事例を共有。デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む多くの企業に向け、ビジネス成長を加速させる幅広い分野のセッションを提供する。

14：25からのセッション「アプリによる顧客体験とDAISOが取り組むリテールメディアの未来」では、大創産業の矢ノ目氏とDearOneの塚田氏、近藤氏が登壇。2024年にリリースされたDAISOアプリ開発の裏側にある顧客体験（CX）向上のためのDX戦略や、次なる一手として見据えるリテールメディア戦略まで掘り下げる。

15：15からは「データ分析で切り拓く未来：LIFULLの市場学習と施策成功の秘訣」と題したセッションに、LIFULLの井上氏とDearOneの麻野氏が登場し、LIFULLのプロダクトアナリティクス導入によるプロダクトグロースの促進に迫る。CV数10倍を実現するなどの成功事例や具体的な課題解決事例と共に、今後のデータ分析やプロダクトグロースにおけるAI進化についても語る。

15：50からの「データと暮らしを紡ぐ、沿線顧客のグロースマーケティング」のセッションは、相鉄ホールディングスの隅田氏と松村氏、DearOneの小島氏と石川氏が、相鉄Styleアプリを起点にした事例を紹介。顧客像の把握とエンゲージメント、データ活用基盤の構築、ナレッジの内製化の取り組みのプロセスとリアルな学びを共有する。

開催概要 イベント名：Growth Summit 2025（グロースサミット 2025）

日時：2025年12月10日（水） 14:00〜18:10（開場13:00）

会場：赤坂インターシティコンファレンス

東京メトロ 溜池山王駅（14番出口当ビル直結）

対象：マーケティング責任者／担当者、アプリ運営責任者／担当者、データ分析責任者／担当者、プロダクトマネージャー、DX推進責任者／担当者、EC／メディア運営責任者／担当者

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社DearOne イベント詳細、申し込みは特設サイトから

【関連記事】

・DearOne、MAツール「MoEngage」の日本語版を提供

・unerryとDearOne、資本業務提携を締結 アプリソリューションやリテールメディア事業を拡大へ

・DearOneとCARTA COMMUNICATIONS、「リテールアプリ誘導パッケージ」を提供

・NTTコム オンラインとDearOneが戦略的業務提携 アプリでSMS送信機能が利用可能に

・SORAMICHI、DearOneとパートナー契約を締結 MarTechツールの提供と運用支援を実施