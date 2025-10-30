×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZineニュース

【参加無料】感情や文脈をデータからどう読み解き、施策に変える？顧客に選ばれ続けるためのインサイト活用

11月11日開催！「MarkeZine Day」おすすめセッション情報

　ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！　場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

　本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

顧客のインサイトを読み解き、選ばれ続けるための施策実践に落とし込む手法を解説！

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録はこちら

　生活者の趣味嗜好が多様化し、情報や選択肢も増え続ける中で、ブランドやプロダクトが顧客に選ばれ続けることは難しさを増す一方です。マーケターは、従来のアンケートや購買データだけでは捉えきれない消費者（顧客）の本音や「なぜこの商品・ブランドが選ばれたのか」「なぜこの店舗で買われたのか」といった購買選択の背景まで深く読み解き、施策や商品開発に落とし込むことを求められています。

　11:55～12:25に行われるセッション「生成AI時代の顧客に“選ばれ続ける”ためのアプローチ戦略 ──感情や文脈を読み解き、施策・戦略に落とし込むインサイト活用の実践──」では、Meltwater Japan アカウントエグゼクティブの髙橋諒氏が登壇。“選ばれる理由”の見えない部分に光を当てる鍵として、SNSやレビューなどソーシャルメディア上の膨大な生活者の“声”を分析する手法を紹介します。

　顧客の感情や文脈をどう読み解き、いかに売上につながる戦略的なコミュニケーション施策に変えていくのか。 商品開発前のニーズ発掘からプロモーション設計、店舗体験の改善まで、 ソーシャルリスニング、競合比較など多角的なアプローチにおいて、実際の活用事例を交えながら、リテール現場で使えるソーシャルデータ活用のヒントを解説します。

　購買データの“外側”にある顧客理解を深め、リテールメディアやCX施策の精度を高めたいすべてのマーケティング・広報担当者必見のセッションです！

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

この他のおすすめセッション

14:35～15:05

「LOWYA」のフォロワー120万人越え、3000万回以上の再生を生み出すSNS動画活用術

17:00～17:30

CPO・ROAS至上主義。ーリテール・マーケ転換期との向き合い方ー

　そのほかのセッションはタイムテーブルをチェック！

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）
　　　　　懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
　　　　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

2025/10/30
2025/10/30 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50110

