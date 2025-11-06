×
MarkeZineニュース

「プレスリリースアワード2025」受賞企業発表、過去最多4,573件から11件を選出

　PR TIMESは2025年10月28日、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等の運営を通して、今年で5回目となる「プレスリリースアワード2025」受賞企業・プレスリリースを発表した。

　エントリーは2024年8月1日から2025年7月31日に発信された4,573件に上り、過去最多応募数となった。審査会の結果、11件のプレスリリースが10部門で受賞を果たした。

　インフルエンス賞には、一般社団法人 日本福祉医療ファッション協会の「未来のおむつコレクション」に関する発表が選出。ファッションを通じた障がい者の排泄問題への社会的アプローチや、洗練されたビジュアルが評価された。

「未来のおむつコレクション（ファッションショー）が2025年6月24日に大阪・関西万博のEXPOホールで開催決定！」日本福祉医療ファッション協会
「未来のおむつコレクション（ファッションショー）が2025年6月24日に大阪・関西万博のEXPOホールで開催決定！」日本福祉医療ファッション協会

　ソーシャル賞では草加市の「わがままハウスプロジェクト」が選ばれ、空き家問題への独自の切り口と自治体職員の熱意が評価された。パブリック賞には、スギヨの能登半島地震からの復興を伝える映像公開リリースが選ばれ、情報の分かりやすさや地域社会への配慮が評価された。

「全国初の新事業「わがままハウスプロジェクト」始動！！」草加市役所
「全国初の新事業「わがままハウスプロジェクト」始動！！」草加市役所
「能登半島地震1年を越えて　復興へ歩む姿を映す　映像公開」スギヨ
「能登半島地震1年を越えて　復興へ歩む姿を映す　映像公開」スギヨ

　味の素の「五季そうさまプロジェクト」がエンパシー賞、杉村精工のユニフォーム刷新がヒューマン賞、Sauna綱による相撲コンセプトの新サウナ事業がストーリー賞を受賞するなど、多様な分野から表彰された。

「今年の夏も猛暑予報！日本は四季から「五季」へ。新しい季節「まだなつ」が出現 夏の長期化による暮らしのモチベーション低下や、料理のマンネリを解決！味の素㈱「五季そうさまプロジェクト」発足」味の素
「今年の夏も猛暑予報！日本は四季から「五季」へ。新しい季節「まだなつ」が出現 夏の長期化による
暮らしのモチベーション低下や、料理のマンネリを解決！味の素㈱「五季そうさまプロジェクト」発足」味の素

　Mysuranceの「推し活キャンセル保険 Q&Aリリース」がイノベーティブ賞、岐阜県飛騨市の体験型ふるさと納税リリースがローカル賞に輝いた。三気建設が手掛けたハンドクリーム発表がグレートステップ賞、さらに信州上田観光協会、おてつたびの取り組みが特別賞に選出された。

　また、最終審査に進んだ101件が「Best101」として紹介され、各プレスリリースに込められた情熱や多様な物語性、社会的インパクトに注目が集まった。審査員からは、知識や経験を超えた発信者の“思い”の力が評価された。

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/06

