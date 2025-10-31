ヤフー・データソリューション、「DS.INSIGHT Basic」のUIをアップデートし新機能を追加

LINEヤフーは、ビジネス向けビッグデータ分析サービス「ヤフー・データソリューション」の「DS.INSIGHT Basic」最新版を2025年11月13日より提供すると発表した。同時に、ユーザーごとの課題や興味関心に合わせて分析体験をカスタマイズできる「個人設定機能」もリリースする。

「DS.INSIGHT Basic」は、検索キーワードから人々の興味・関心を分析できるツールとなり、今回のアップデートでUIを直感的に操作できる設計へと刷新。現在の「基本画面」「キーワード比較」は、「キーワード分析」として統合され、新たに「検索ボリューム推移詳細」機能が登場する。また、「共起キーワード」を「共起キーワード詳細」として機能拡張。ユーザーは、仮説立案から興味関心の背景分析、施策検討に至るまで、各プロセスをナビゲーションや可視化ツールを通じてスムーズに進められる。

具体的な改修ポイントとして、「トップページ」では、分析目的ごとに調べ方をガイドするナビゲーションボタンを追加。「注目キーワードから調べる」「検索ボリュームから調べる」「キーワード履歴から調べる」といった複数の導線を新設した。また、検索数が伸びているキーワードやユーザーの性別や年代別のランキング情報、過去の利用履歴からのキーワードの変化も把握できる。

「キーワード分析画面」では、特定のキーワードについて性別・年代・地域など多角的に検索傾向の可視化が可能。さらに「共起キーワード詳細」機能により、特定のキーワードと共に検索された他キーワードをカテゴリーごとに分類し、ツリーマップ形式で表示することで、一緒に検索されているキーワードのカテゴリーやその検索ボリュームも確認できる。

サマリーや検索ボリューム、属性ごとの検索ボリュームなどの切り口から可視化できる

「個人設定機能」では、業種・分野、関心領域、利用目的を指定することで、そのユーザーに最適な検索キーワードやトピックを提案。「DS.INSIGHT Basic」だけでなく、「DS.INSIGHT」全体で利用できる。

なお、現在提供されている「DS.INSIGHT Basic」は、2026年3月31日まで従来通り利用できる。

