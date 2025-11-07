radiko、15周年ロゴと公式キャラクター発表　名称は一般投票で決定へ

radikoは2025年10月29日、創立15周年を記念した新ロゴおよび公式キャラクターの発表を行った。15周年を迎える日付は2025年12月1日であり、同社は「FIND YOUR VOICE.」というスローガンのもと、新たなロゴとキャラクターを制作した。

発表された15周年ロゴは、「ラジオにはたくさんの声がある。あなたに響くその声を、radikoで見つけてほしい」というコンセプトが込められている。また、公式キャラクターはラジオパーソナリティのトークをイメージしたパペット人形をモチーフとし、シンプルさと親しみやすさを両立したデザインとなっている。

15周年ロゴと公式キャラクター（名前候補：ラジまる、らじもふ、アールくん、らじっこ、ラジーニャ）

公式キャラクターの名称は、まずradikoに関わるスタッフが100を超える案を考案し、民放ラジオ局による選考で5案に絞られた。最終的な名前は、2025年10月29日から11月14日までアンケートフォームにて一般投票が行われ、2025年12月1日に結果が発表される予定である。

一般投票は誰でも参加可能で、一人一回の応募制限が設定されている。採用されたキャラクターネームの権利はすべてradikoに帰属するとしている。今後も15周年を記念したキャンペーンを順次展開予定とし、詳細はウェブサイトなどで随時発表される。

