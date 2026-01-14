×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
【ニッセイ基礎研究所 解説】「共創」視点で再定義する「サステナブル・マーケティング」

SDGs疲れの先で、マーケティングはどう変わるのか――EU規制が突きつける環境広告の再設計

　サステナビリティ訴求が特別なものではなくなった今、消費者の中には「本当に環境に配慮しているのか疑わしい」と感じる人も増えている。環境保全に対する取り組みを、消費者に適切に届けるためには、どうすればよいのか。単一企業ではなく、業界全体で取り組むべき課題として、考えていく。

「環境にやさしい」が当たり前になった先で起きていること

　近年、環境配慮やサステナビリティを前面に打ち出した商品や広告は、もはや一部の先進企業に限られたものではなくなっている。食品や日用品、アパレル、家電など多くの分野で、「持続可能」「サステナビリティ」「環境にやさしい」といった表現が、日常的に用いられるようになった。環境訴求は、企業にとって特別なメッセージというよりも、標準的なコミュニケーション手段の一つになりつつある。

　一方で、環境訴求が当たり前になるにつれて、消費者の受け止め方にも変化が見られるようになっている。「環境に良い」という言葉そのものが珍しくなくなり、その中身をより慎重に見極めようとする姿勢が強まっているのだ。環境広告は、評価を高める可能性を持つ一方で、「本当にそうなのか」という疑念を呼び起こす存在にもなり始めている。

　サステナビリティ・環境訴求は差別化のための特別な武器というよりも、どのように伝えるのか、どこまで説明できているのかが問われる段階に入ったと考えられるだろう。

日本では商品パッケージが入口に～環境配慮を知る最大の接点

　それでは、日本の消費者は、それぞれの企業の環境配慮やサステナビリティの取り組みをどのような場面で知るのだろうか。この点を考える上で、まず押さえておきたいのが、「商品パッケージ」の表現であり、その存在感は想像以上に大きい。

　消費者庁の調査によれば、環境配慮商品を「かなり購入している」「ある程度購入している」と回答した層は、全体の半数を超えている。その人たちに、環境に配慮された商品やサービスを知ったきっかけを尋ねたところ、最も多かったのが「商品パッケージに書いてあったから」という回答であり、その割合は8割弱（76.6％）と非常に高い。テレビ番組や動画コンテンツ、環境ラベルといった他の情報源はいずれもこれを下回っており、店頭で目にする表示が、環境配慮の認知において大きな役割を果たしていることがわかる（数表1）。

【数表1】環境配慮商品を知ったきっかけ
【数表1】環境配慮商品を知ったきっかけ

　この結果は、日本の消費者が商品購入時に環境について考えるとき、広告やキャンペーンよりも、商品そのものに付された情報を重視することを示している。商品パッケージは、購入の直前に目にする情報であり、その場で判断を下すための材料として機能する。消費者は、限られた時間と情報の中で、「見て信じられるかどうか」を一つの基準として選択していると考えられるだろう。

　こうした状況を踏まえると、商品のパッケージデザインや表示は、単なるマスコミュニケーションやSNSなどの補足的な情報というよりも、環境訴求の最前線に位置づけられるとも言える。一般的に、短い言葉やシンプルなマークで伝えられる情報ほど、消費者の判断に与える影響は大きいとされている。環境訴求がパッケージを通じて伝えられる以上、その表現のあり方は、企業の姿勢や信頼感を左右する要因になっているとも言えるだろう。

次のページ
なぜ疑わしいと感じるのか～不信ではなく、判断できないという感覚

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
【ニッセイ基礎研究所 解説】「共創」視点で再定義する「サステナブル・マーケティング」連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

小口 裕（オグチ ユタカ）

株式会社ニッセイ基礎研究所　准主任研究員

多摩美術大学　非常勤講師（消費者行動論）。消費者行動の専門家として、エシカル消費、サステナブル・マーケティング、地方創生を中心に研究・政策提言を行う。過去、20年以上にわたり、自動車、食品・飲料、デジタルコンテンツ、自治体などの多岐にわたる分野の消費者調査や研究に従事。...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/14 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50278

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  3. 3
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  4. 4
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  5. 5
    ミドルファネルへの注力で投資対効果を最大化！ナレッジが蓄積されない単発施策の繰り返しから脱却せよ NEW
  6. 6
    2026年、最適化の閉塞感をどう超えるか？細田高広氏が示すAIに代替不可能な「ヒューマニティ」の本質 NEW
  7. 7
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  8. 8
    老舗シャンパーニュ メゾン「ペリエ ジュエ」が実践するCRM　体験設計～検証まで顧客とつながるO2O
  9. 9
    【広告業界予測 2026年】いよいよ「ジャンプ」の年へ！AIエージェントと拓く新時代の可能性
  10. 10
    マーケターはいても「価値創造人材」は少ない？元資生堂・北原氏がたどり着いた「最高のチーム」の作り方
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  4. 4
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  5. 5
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  8. 8
    みずほ銀行が会員サービス刷新で口座開設120％増！“国内銀行初”のポイント戦略はいかにして実現したか
  9. 9
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  10. 10
    「CPA至上主義」が売上を停滞させる？ リテールマーケティング転換期に見るべき「新・必勝KPI」とは