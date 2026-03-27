×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

クレッシェンドラボ、顧客を360度の視点で理解して収益化する「AIデータハブ」を提供

　クレッシェンドラボは3月25日、2026年第1四半期のプロダクトアップデートとして、主力製品MAAC、CAAC、DAACを同時に刷新したことを発表した。これにより顧客データを統合・収益化する「AIデータハブ」の仕組みを提供する。

　今回のアップデートでは、新機能として、顧客情報のカスタム管理、AIによる通話内容の自動要約、非構造化データからの属性分析、LINEを基点としたシナリオ配信、会話に応じた商品の自動レコメンドなどを順次搭載する。企業内に分散する営業やマーケティング、カスタマーサービスのデータを一元管理することで、施策の結果が新たなデータ取得と最適化に循環する「クローズドループ」を実現するとしている。

新機能の1つCAAC商品レコメンデーション
新機能の1つCAAC商品レコメンデーション

　クレッシェンド・ラボは、顧客の最新の意図を反映したライブデータと、AIが即座に活用できるAI-Readyな状態を掛け合わせたものを「活きた資産」と定義。企業専用の「プライベートナレッジベース」を構築することで、事実に基づいた回答を行い、AI特有の課題であるハルシネーションを根本から排除する。これにより、事実のみに基づいた高度な1to1コミュニケーションを実現する仕組みを「AIデータハブ（AI Data Hub）」としている。

【関連記事】
インキュデータ、カスタマージャーニーの因果構造をデータで可視化する「MGP分析」を提供開始
楽天、データとAI活用のマーケティングソリューションを発表　運用型TVCMは4月～試験運用を開始予定
unerryとGumGum、人流データを活用し来店計測を行うコンテキスト広告を展開
スマートニュース、記事閲読データを活用した分析ソリューションの提供を開始　興味が高まる兆候を分析
電通デジタル、電通、DAZNの3社、共同でデータクリーンルームを構築

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/27 09:00 https://markezine.jp/news/detail/50609

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化 NEW
  2. 2
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸 NEW
  3. 3
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  4. 4
    馬車にエンジンを付けていないか？ 電通・佐藤真木氏が説く、AI時代を勝ち抜く「インサイト思考」の本質
  5. 5
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  6. 6
    「どうせ使いこなせない」からの脱却。丸井がKARTEで築いたリピート顧客比率二桁増と自走文化 NEW
  7. 7
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  8. 8
    AIによる「同質化」をどう防ぐ？ 博報堂があえて“脱コピペ仕様”にした、AI開発・活用の「3つのA」
  9. 9
    Z世代・α世代が企業・ブランドに求めるものとは？Pacsun、COACHの取り組みに見る若者の価値観
  10. 10
    「感性と主観を信じ、常識の逆を行く」売上・事業利益ともに過去最高を更新する丸亀製麺、5つの成功要因
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  3. 3
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  4. 4
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  7. 7
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  8. 8
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略
  9. 9
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  10. 10
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ