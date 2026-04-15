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AI Shift、AIエージェント構築プラットフォームに「トリガー機能」を追加

　AI Shiftは、4月14日、AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker Platform」にて、AIエージェントを自動実行できる「トリガー機能」の追加を発表した。

　同機能は、あらかじめ設定したスケジュールに基づいてAIエージェントを自動起動するもの。毎朝9時にニュースを収集・要約する／毎日18時に未完了タスクを通知する／1日の終わりに営業活動をサマリ化するなど、これまで手動で起動していたAIエージェントを、指定した時間・条件で自動的に稼働させることが可能となる。

トリガー機能のユースケース（一部）
トリガー機能のユースケース（一部）

　AIエージェントの活用が進む一方で、毎回人が呼び出す必要があり、本質的なAIエージェントとの協働に至っていないという課題がある。「毎日決まった時間に情報を取得したい」「定期的なレポート作成を自動化したい」といったニーズを受け、今回の開発に至った。

　今後同社は、外部システム連携や複数エージェントの連携実行など、より高度な自動化を推進し、業務プロセス全体の効率化を目指す。

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2026/04/15 13:00 https://markezine.jp/news/detail/50668

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