AI Shift、AIエージェント構築プラットフォームに「トリガー機能」を追加

AI Shiftは、4月14日、AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker Platform」にて、AIエージェントを自動実行できる「トリガー機能」の追加を発表した。

同機能は、あらかじめ設定したスケジュールに基づいてAIエージェントを自動起動するもの。毎朝9時にニュースを収集・要約する／毎日18時に未完了タスクを通知する／1日の終わりに営業活動をサマリ化するなど、これまで手動で起動していたAIエージェントを、指定した時間・条件で自動的に稼働させることが可能となる。

トリガー機能のユースケース（一部）

AIエージェントの活用が進む一方で、毎回人が呼び出す必要があり、本質的なAIエージェントとの協働に至っていないという課題がある。「毎日決まった時間に情報を取得したい」「定期的なレポート作成を自動化したい」といったニーズを受け、今回の開発に至った。

今後同社は、外部システム連携や複数エージェントの連携実行など、より高度な自動化を推進し、業務プロセス全体の効率化を目指す。

【関連記事】

・サイバーエージェント、広告配信運用AIエージェント「効果おまかせAI」を提供へ 入札・配信を最適化

・電通デジタル、「∞AI Chat」をリブランディング 10種類の実務特化型AIエージェントを本格提供

・Yahoo!ショッピング、買い物を支援するAIエージェント機能を提供開始 検討から購入後までサポート

・AIエージェントが前年比57倍に急上昇 PR TIMESが「2025年キーワードランキング」発表

・博報堂、企業のブランドをAIエージェント化する「Branded AI Agent」を開発