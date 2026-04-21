コミューン、顧客の貢献行動を集約・可視化する「Commune Engage」の本格提供を開始

コミューンは、顧客の貢献行動を集約・可視化するエンゲージメントプログラムSaaS「Commune Engage（コミューン エンゲージ）」の本格提供を開始した。

同ツールは、LINE公式アカウントをインターフェースとし、ECサイトでの購入履歴・SNSでの投稿・イベント参加・記事の閲覧・店舗来店（QRチェックイン）など、顧客の多様なアクション（貢献）をポイント化。オンライン・オフラインを横断し、行動ログを統合・可視化できる。これにより、企業は購買データだけでは捉えきれない熱量の高いファンを可視化し、ロイヤルカスタマーの育成につなげられる。

またLINEアプリが基盤となるため、アプリの追加ダウンロードは不要。ユーザーはLINEの友だち追加の延長で会員証発行を完了できる。さらに、顧客のどの行動がロイヤルカスタマー化につながったかの相関関係を可視化することで、データに基づくマーケティングを支援する。

今後は、来店・来場計測（QRチェックイン）やレシートOCR連携などを通じてオフライン購買データの取り込みを加速させるとともに、行動と購買の相関分析レポート機能の強化も予定している。

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