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電通マクロミルインサイトら、メディアの新たな役割と生活者の価値変化を解説するウェビナーを開催

　電通メディアイノベーションラボと電通マクロミルインサイトは、生活者とメディアの関係性の変化について考察し、メディア活用やコミュニケーション設計におけるポイントを解説するセミナーを共催する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します
画像のクリックでウェビナーぺージに移動します

　両社はα世代からシニア層までの2,800名を対象に「メディアの利用実態調査」を実施し、生活者が「どのメディアを」「何の目的で」利用しているか分析。メディアが担う役割を「情報を届ける」「心を支える」「行動を変える」「社会をつくる」の4機能に体系化した。

　同ウェビナーでは、調査をもとに「学び」「推し活」「心のよりどころ」といった具体的な行動とメディアがどう結びついているかを解説する。また、「推し活」が購買行動やメディア選択に与える影響、動画サイトや生成AIによる学習行動への変化、人々の心のよりどころとなるメディアの現状とコミュニケーションへの影響についても紹介していく。

　さらに、Z世代やミレニアム、シニアといった世代ごとの価値観の違いを比較し、それぞれに刺さる接点や今後のコミュニケーション設計のヒントを提示する。広告・メディアの企画担当、マーケティングやブランド発信に関わる担当者にお勧めの内容となっている。

【セミナー概要】
開催日時：2026年5月20日（水）12時～5月26日（火） 22時
※1時間のセミナー動画を期間中いつでも視聴可能
申込締め切り：2026年5月19日（火） 14時
※2025年12月17日に開催したセミナーの再放送となります。

お申し込みはセミナーページから

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/04/21 12:45 https://markezine.jp/news/detail/50686

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