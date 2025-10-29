×
連載記事

MarkeZineニュース

スパイスボックスと博報堂生活者発想技術研究所、「界隈」向けマーケティングソリューションを提供

　スパイスボックスは、博報堂の専門組織である生活者発想技術研究所と共同で、「界隈」に向けたマーケティングソリューション「界隈ENGAGEMENT」の提供を開始した。

　「界隈」とは、生活者が「好き」や興味関心を軸に自発的に形成する集団を指す。SNSのアルゴリズムの発達により、生活者が見聞きする情報は自分の興味のある情報やフォローしている発信者の周辺情報が多くを占めるようになり、同じ興味関心を持つ人たちがSNS上を中心にゆるやかな集団を形成している。

　こうした界隈は推し活や趣味、職業など多様な領域にわたって存在し、界隈の中や界隈間で情報や流行が伝播することで、界隈を起点とした消費が生まれているという。

　博報堂は2024年11月に発表したレポート「Future Evangelist Report vol.3 界隈消費」で、界隈消費の実情を分析するとともに、界隈発想のマーケティングのプロセスを「見つける」「学ぶ」「盛り上げる」「広がる」の4つで行うことを提言している。

　本ソリューションは、スパイスボックスのトライブマーケティングソリューションと連携することで、この4つのプロセスに基づいて開発された。

「界隈ENGAGEMENT」の提供内容

（1）見つける：ソーシャルビッグデータを通じた自社と親和性の高い界隈の発見＆界隈MAPの作成

　SNS上の投稿データ分析により、商品／ブランド周辺の界隈をターゲット候補として発見し、パネル調査を組み合わせながら、各界隈がターゲットとして有効かどうかの検証・選定を行う。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

（2）学ぶ：共感文脈（ミーム・ハッシュタグ調査による有力メディア・インフルエンサー・アカウントの特定

　SNSデータを元に界隈内で実際にエンゲージメントしている投稿・記事を、抽出～グルーピングすることで界隈ごとの「共感文脈」を可視化。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

共感文脈調査を通じて可視化できる以下情報を踏まえて、ターゲット界隈への効果的なコミュニケーションを設計する。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

（3）盛り上げる・広がる：インフルエンサー・メディアを活用したコミュニケーションのワンストップ設計

　デジタル／ソーシャルメディアでの情報発信に加え、イベントや屋外広告を着火点としたデジタル／ソーシャルでの情報波及をデザインするような施策など、ターゲット界隈の特徴に合わせたプランニング〜実行を提供する。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

MarkeZineニュース連載記事一覧

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/29 09:30 https://markezine.jp/article/detail/50106

