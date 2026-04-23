イルグルムのコンバージョンAPIツール「CAPiCO」、「ADK-TSUNAGI」に採用

イルグルムは、「CAPiCO（キャピコ）」がADKマーケティング・ソリューションズの提供するCookie規制対応の広告ソリューション「ADK-TSUNAGI」に採用されたことを発表した。

「CAPiCO」は、複数媒体のコンバージョンAPI（CAPI）導入をタグ設置のみで実現できるツールだ。Cookie規制下でもコンバージョンデータの欠損を補い、広告の機械学習をサポートする。

今回の連携により「ADK-TSUNAGI」を導入する広告主企業は、サーバー構築不要で複数の広告媒体へスムーズにCAPIを導入可能に。広告主企業のCookie規制対応の強化と、広告配信の効果計測および成果最大化を支援していく。

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