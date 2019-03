トランスコスモス、MarkPlusと業務提携　コトラーが提唱する「5A」尺度を日本国内で独占的に使用

トランスコスモスは、マーケティングに特化したコンサルティング企業であるMarkPlusと業務提携したことを発表した。

MarkPlusの創業者であるヘルマワン・カルタジャヤ氏は、フィリップ・コトラー氏などと並び“50 Gurus Who Have Shaped the Future of Marketing”と評価されており、『コトラーのマーケティング4.0 スマートフォン時代の究極法則』(朝日新聞出版)の共同執筆者でもある人物だ。

今回の業務提携により、トランスコスモスは、同書で提唱されている新たなマーケティング概念である「5A」の測定尺度を日本国内で独占的に使用し、新たなロイヤルティマーケティングサービスを提供していく。

「5A」とは、コトラー氏が提唱する接続性時代のカスタマージャーニーで、A1(認知:AWARE)、A2(訴求:APPEAL)、A3(調査:ASK)、A4(行動:ACT)、A5(推奨:ADOVOCATE)を表す。これは、消費の意思決定が個人単独ではなく、様々な意見に基づいた「共同意思決定」であることが表現されたコンセプトである。

この5Aの考え方に沿った新しい効果測定指標として、同書では、PAR(Purchase Action Ratio:購買行動率)とBAR(Brand Advocacy Ratio:ブランド推奨率)の二つの指標が提唱されている。この指標により、企業がブランド認知をブランド購買にどのくらい「コンバート」できているか、ブランド認知をブランド推奨にどのくらい「コンバート」できているかを評価できる。

トランスコスモスは、デジタルマーケティングなどのアウトソーシングサービスに「5A」尺度を組み合わせた新たなサービスを開発し、ヘルスケア・製薬・医療・インシュアランス・流通・小売りなど、幅広い業界へのサービス提供を目指していく。

