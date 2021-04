日本コカ・コーラ、アプリ「Coke ON」で自動販売機のサブスクリプションサービスを提供開始

日本コカ・コーラは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」において、先着申し込み10万人を対象に、自動販売機のサブスクリプションサービス「Coke ON Pass(コークオン パス)」の提供を開始した。

「Coke ON Pass」は、全国の「Coke ON Pay」対応自販機34万台(2021年4月時点)を対象に、月額料金2,700円で同社の好きな製品を1日1本楽しむことができるサービス。「Coke ON」アプリのキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」にApple Payまたはクレジットカードの決済サービスを設定の上、利用することができる。

「Coke ON Pass」利用の流れ

同社は、同サービスを通じて、「Coke ON」による楽しい飲料体験の在り方を提案するとともに、顧客の多様なニーズに応じたサービス開発を進めていく。

