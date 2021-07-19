ニューズピックスとNTTドコモ、法人会員向けメディアサービス「NewsPicks ＋ｄ」を提供開始

ニューズピックスとNTTドコモは、ドコモの法人会員向けメディアサービス「NewsPicks ＋ｄ（ニューズピックス プラス ディー）」を共同で開発し、2021年7月19日（月）に提供を開始した。

同サービスは、ドコモが法人顧客向けに提供する会員向けプログラム「ドコモビジネスメンバーズ」の特典の1つ。法人顧客は無料の共通認証ID「ビジネスｄアカウント」でログインすればコンテンツを閲覧できる。

ニューズピックスの法人向けソリューションを手がける「NewsPicks for Business」とドコモは共同で運営する編集部を立ち上げ、企画制作やキュレーションを行っていく。

具体的な内容としては、「ビジネスにおける成功事例」「業界トピックス」「トレンド情報」「デジタルトランスフォーメーション（DX）の最新情報」「ニューノーマル時代の働き方やライフスタイル」など、幅広い分野のオリジナルコンテンツを配信する予定だ。

【関連記事】

・スターティアラボ、NTTドコモのXRアプリ「XRシティ」へARおよびアプリ開発技術を提供

・NTTドコモとTHECOOがライブビジネスにおいて業務提携 2021年度中にスタジオの5Gエリア化へ

・SupershipとKDDI、Cookieレス時代に向けSMSを活用した法人向けサービスを共同開発

・BtoB企業のマーケティングDXをフルファネルで支援 博報堂が「GRIP＆GROWTH」を提供開始

・三越伊勢丹、BtoB向けWebサイトを開設 クライアントのマーケティングやブランド設計の支援を強化