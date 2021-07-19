SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

定期誌

書籍

リサーチ

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第66号（2021年6月号）
特集「SNSプラットフォーム徹底解剖」

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

おすすめのイベント

特設サイトを見る

おすすめの講座

特設サイトを見る

おすすめのウェビナー

特設サイトを見る

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第66号（2021年6月号）
特集「SNSプラットフォーム徹底解剖」

定期誌購読者なら
誌面がウェブでも読めます

誌面を読む

MarkeZine BOOKS（マーケジン・ブックス）は、激動の時代を生き抜くビジネスパーソンに向けた、マーケティング分野の新しい定番書シリーズです。

特設サイトを見る

書評

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

Instagram SNS Twitter LINE tiktok DX Z世代 YouTube Facebook マーケティング
MarkeZineニュース

ニューズピックスとNTTドコモ、法人会員向けメディアサービス「NewsPicks ＋ｄ」を提供開始

　ニューズピックスとNTTドコモは、ドコモの法人会員向けメディアサービス「NewsPicks ＋ｄ（ニューズピックス プラス ディー）」を共同で開発し、2021年7月19日（月）に提供を開始した。

　同サービスは、ドコモが法人顧客向けに提供する会員向けプログラム「ドコモビジネスメンバーズ」の特典の1つ。法人顧客は無料の共通認証ID「ビジネスｄアカウント」でログインすればコンテンツを閲覧できる。

　ニューズピックスの法人向けソリューションを手がける「NewsPicks for Business」とドコモは共同で運営する編集部を立ち上げ、企画制作やキュレーションを行っていく。

　具体的な内容としては、「ビジネスにおける成功事例」「業界トピックス」「トレンド情報」「デジタルトランスフォーメーション（DX）の最新情報」「ニューノーマル時代の働き方やライフスタイル」など、幅広い分野のオリジナルコンテンツを配信する予定だ。

【関連記事】
スターティアラボ、NTTドコモのXRアプリ「XRシティ」へARおよびアプリ開発技術を提供
NTTドコモとTHECOOがライブビジネスにおいて業務提携　2021年度中にスタジオの5Gエリア化へ
SupershipとKDDI、Cookieレス時代に向けSMSを活用した法人向けサービスを共同開発
BtoB企業のマーケティングDXをフルファネルで支援　博報堂が「GRIP＆GROWTH」を提供開始
三越伊勢丹、BtoB向けWebサイトを開設　クライアントのマーケティングやブランド設計の支援を強化

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

関連リンク
この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    情報収集はもう時代遅れ？「調べたくない」消費者の実態と、これからの情報提供の在り方を考える
  2. 2
    話題沸騰で一時休売！アサヒビール「生ジョッキ缶」のSNS戦略
  3. 3
    2022年4月に改正個人情報保護法が施行に　押さえておくべき「同意取得」とデータ活用 NEW
  4. 4
    「お店の味レシピ」検索増加から“内食ニーズ”を紐解く！ヤフーとクラシルに学ぶ、データ分析の切り口 NEW
  5. 5
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/9～7/15】 NEW
  6. 6
    顧客理解よりもセンスや直感？急成長するサブスク企業の意外な“共通項”とは
  7. 7
    会員数750万人の「スターバックス リワード」に学ぶ、ロイヤルティプログラムを通じたCX向上
  8. 8
    現場を観察し続けたから見えてきた、本質的なニーズと刺さる訴求。コドモンのPMFストーリー
  9. 9
    2021年、コロナ禍を経て消費者に起きている行動の変化とは？
  10. 10
    顧客への正しい情報発信とリレーション強化の両立へ　メニコンが語るポイントサービスの迷わない立ち上げ方
  1. 1
    「ググる」「タグる」の次は、〇〇る!?若年女性のSNS検索スタイルとは
  2. 2
    話題沸騰で一時休売！アサヒビール「生ジョッキ缶」のSNS戦略
  3. 3
    情報収集はもう時代遅れ？「調べたくない」消費者の実態と、これからの情報提供の在り方を考える
  4. 4
    【5分で理解！】推ししか勝たん、エモい、チル...若者を理解するための4つのキーワード
  5. 5
    分断されたままでは非連続な成長は作れない。マーケティングとプロダクトを束ねる「グロース」の概念とは
  6. 6
    アフターコロナで変わる経営環境と消費者の価値観、これからのマーケティング戦略とは
  7. 7
    【図解】Google Analytics 4の主要機能を使い倒す！GA4への乗り換え時期と注意点
  8. 8
    HubSpotブログ編集長に聞く、BtoBのオウンドメディアで追うべきKPIとトピック選定3つの条件
  9. 9
    月に300本以上を制作し検証！ PDCAを加速させるプレミアアンチエイジングのクリエイティブ戦略
  10. 10
    2021年、コロナ禍を経て消費者に起きている行動の変化とは？