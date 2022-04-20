広告運用自動化ツール「Shirofune」がLINE広告に対応　主要5媒体の横断的運用・改善が可能に

広告運用自動化ツール「Shirofune」は、LINEに広告を出稿するための広告配信プラットフォーム「LINE広告」の運用自動化機能の提供を開始する。これにより、「LINE広告」自体の生産性向上はもちろん、他のSNS広告やGoogle広告、Yahoo!広告との一括運用や横断的な成果改善をShirofuneで行うことが可能となる。

今回の対応で、利用者は、予め「LINE広告」管理画面から出稿した広告の入札・予算の最適化や、運用改善案の提案と設定、成果分析やレポート作成をShirofune上で自動化できるようになる。

また、各業務は他の広告プラットフォームの運用状況やGoogleアナリティクス等の計測ツールの情報とも連携も可能。

機能対応表

６月末まではLINE広告連携機能をツール利用料無料で試せるトライアル期間も設けられる。新規ユーザーはもちろん、既に有料でShirofuneを利用中あるいは、無料トライアルの残期間がユーザーも６月中はLINE広告連携を無料で利用できる。

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