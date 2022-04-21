スモールビジネスのアプリ運用を支援　ヤプリが新プラン「Yappli Lite」を提供開始

ヤプリは2022年4月21日（木）、スモールビジネスの成長をサポートする新プラン「Yappli Lite（ヤプリ ライト）」の提供を開始した。

同社はアプリの開発・運用・分析をノーコード（プログラミング不要）で実現するアプリプラットフォーム「Yappli」を提供する企業だ。今回リリースしたプランの利用体系は、クライアントがWebサイトから直接アカウントを作成し、無料トライアル期間を経てアプリ制作を行うセルフサーブ型。この利用体系により、初期費用やランニングコストを抑えたアプリの運用を可能にする。

個店や個人事業主などを対象に、初期費用無料・月額39,800円で機能を提供。同プランで制作可能なアプリの活用方法として、情報発信や来店促進、オンラインストアの運営などを想定している。

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