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スモールビジネスのアプリ運用を支援　ヤプリが新プラン「Yappli Lite」を提供開始

　ヤプリは2022年4月21日（木）、スモールビジネスの成長をサポートする新プラン「Yappli Lite（ヤプリ ライト）」の提供を開始した。

　同社はアプリの開発・運用・分析をノーコード（プログラミング不要）で実現するアプリプラットフォーム「Yappli」を提供する企業だ。今回リリースしたプランの利用体系は、クライアントがWebサイトから直接アカウントを作成し、無料トライアル期間を経てアプリ制作を行うセルフサーブ型。この利用体系により、初期費用やランニングコストを抑えたアプリの運用を可能にする。

　個店や個人事業主などを対象に、初期費用無料・月額39,800円で機能を提供。同プランで制作可能なアプリの活用方法として、情報発信や来店促進、オンラインストアの運営などを想定している。

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Webサイトのテキストや商品写真を自動でアプリ化　ヤプリが「Feed Boy」をリリース
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事前注文や集客の機能を搭載　Function Worksがパン屋向けアプリ「食パンJAPAN」を開発
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来店登録したユーザーのオフライン購買をSPUの対象に　楽天がファッション通販サイトでOMO施策を開始

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MarkeZine（マーケジン）
2022/04/21 17:00 https://markezine.jp/article/detail/38857

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