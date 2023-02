UIUXデザインが素晴らしい！ 感動すら覚えた「Bento.me」を知っていますか？

こんにちは!株式会社Cosmowayが組織するデジタルプロダクション「factory4」のUIUXデザイナー新谷です。

突然ですが今回は、「Bento.me」というサービスを紹介していきたいと思います。簡潔に言うと、とてもリッチかつ美しい自分のプロフィールページを簡単に作成することができるウェブサービスです。みなさんに紹介したい!と思った理由はたくさんあるので、考察を含めながらお届けしていきます。

「Bento.me」とは、Sélim Benayat氏 を中心とした4人のチームで制作された、ドイツ・ベルリン生まれのプロダクトです。創業ストーリーによると、2022年の3月に初めてのアイディア出しが行われたよう。そこから実験や試作、フィードバックを繰り返し、2022年の11月初旬に、今のようなプロダクトへと方向転換していったことが、チームメンバーであるEike Drescher氏のTwitterに投稿されていました。

🎨 A story about how the @joinbento brand came to be.⁰⁰



Back in early Nov 2021, we decided to pivot towards building a place to aggregate everything you are, create and sell online.



After creating first concepts, we started writing down every name idea that came to mind. pic.twitter.com/cglXOaz6XL