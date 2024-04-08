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中日新聞社、生活圏情報アプリ「Lorcle」の提供を開始　横断的なコンテンツの発信が可能に

　中日新聞社は、4月5日、スマートフォンアプリ「Lorcle（ロークル）」の提供を開始した。

　Lorcleは、地域住民の暮らしに必要な情報を配信するスマートフォンアプリ。中日新聞の取材に基づく地域の話題の他、東海地方の40の自治体、トヨタ自動車、名古屋鉄道を始めとした多数の企業が情報発信に参加。それぞれが住民に向けて、生活に役立つ身近な情報を発信する。

Lorcleの仕組み

　中日新聞社は、広域的な枠組みでの発信者の領域を超えた横断的なコンテンツの提供により、住民の暮らしの質向上を目指す。また、各コンテンツの閲覧状況などはビッグデータとして自治体や発信企業にフィードバックを実施。それぞれの情報の質や発信力向上に役立てる予定だという。

　なおアプリは、情報発信に参加する自治体の住民であれば、誰でも無料で利用可能。他の自治体の住民も、居住地の自治体が同情報発信に参画すれば利用できる。

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