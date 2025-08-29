クラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART」、「ReviCo」と連携開始

インターファクトリーのクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」は、ReviCoが提供するレビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo（レビコ）」と連携を開始した。

EBISUMARTはECパッケージとASPの両システムのメリットを備え、企業は最新・最適化されたECサイトを構築できる。今回の連携により、EBISUMARTを利用するEC事業者はReviCoに商品情報を連携し、消費者レビューを効果的に収集・活用できるようになる。

ReviCoは、消費者から商品やサービスについてのレビューを収集し、サイト内に掲載可能。レビュー分析機能も備える他、プレゼントキャンペーン付きレビュー募集などを行える。さらに、実店舗においてもQRコードを活用したレビュー収集ができ、投稿されたレビューへの返信を自動生成する機能もある。

