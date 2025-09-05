AJA、NetflixとのDSP接続を発表　2025年10月より直接入札・配信が可能に

サイバーエージェントの100%子会社であるAJAは、動画配信サービス「Netflix」とのDSP接続を開始することを発表した。これにより、AJAのDSPを利用する広告主は、2025年10月からNetflix内に設けられた動画広告在庫に対し国内から直接入札・配信できるようになる。

Netflixは世界190以上の国や地域で約3億世帯の有料メンバーが利用しており、広告主はAJAを通じてこの広告枠へ効率的にアクセスできる。

今後AJAは、Netflixをはじめとしたプレミアムメディアとの接続拡大を進め、CTV（コネクテッドTV）やモバイルなど多面的に広告配信基盤の強化を図る。また、AIによる収益最適化、ブランドセーフティ機能強化、効果測定の高度化など、プロダクト進化にも注力していく。

