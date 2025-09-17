×
MarkeZineニュース

ZETA、LP自動生成サービス「ZETA LP」提供　生成AIを用いた回答探索への対応を強化

　2025年9月9日、ZETAは、生成AI時代への対応強化を目的とした新サービス「ZETA LP」の提供を開始したと発表した。

　近年、ChatGPTなどの生成AIの普及により、消費者の情報収集手段は「キーワード検索」から「対話による回答探索」へと変化している。そのため、AI検索結果に自社サイト情報が反映されず、顧客接点や売上機会を失うリスクがEC事業者にとって高まっている。

　この課題に対し、ダイナミックなLP（ランディングページ）の大量生成が有効な対策となる。AIに「価値が高い情報」と認識されたLPは学習されやすく、生成AIの検索結果に引用される機会が増加する。

　新たに提供される「ZETA LP」は、既存のCXソリューション「ZETA CXシリーズ」と連携し、検索・レビュー・Q&A・ハッシュタグなど多様なデータを活用することで、独自性の高いLPやPLP（商品一覧ページ）の生成を実現する。たとえば、「ハッシュタグ×Q&A」や、在庫状況・入荷情報をもとにしたリアルタイムの商品入れ替えも可能である。

　具体例として、「参考になった」が多いQ&A一覧、6畳の部屋向け家具一覧、特定属性（20代女性など）に高評価のアイテム一覧、ハッシュタグ組み合わせによるコーディネート一覧、価格帯による人気商品一覧などが簡単に作成できる。

　これにより、企業はGEO効果の最大化と顧客接点の拡大を図れるほか、LP作成や運用の負担軽減、キャンペーンや新商品の展開にも柔軟に対応できるメリットがあるとしている。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/17 09:30

