Google検索の「AIモード」日本語で提供開始　複雑な質問に対応可能、マルチモーダル機能も

Googleは、検索における「AIモード」の日本語での提供を開始した。

AIモードはGemini 2.5のカスタムバージョンを活用し、従来は複数回での検索が必要だった複雑で長い質問にも対応。一度の質問でAIが包括的な回答を生成する。なお回答の信頼性が低いと判断される場合には、一連のWeb検索結果が表示される。

同機能は、PCやモバイル、AndroidおよびiOSのGoogleアプリにおいて、Google検索の結果ページに表示されるAIモードタブから利用できる。

また、マルチモーダル機能を備えており、テキスト・音声・画像の入力形式にも対応可能だ。ユーザーは、AIモードにおいてマイクのアイコンをタップすることで、口頭の質問で検索できる。

