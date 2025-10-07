×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ピーティックス、訪日外国人向けイベント情報サービス「Visiting Japan」開始

　イベント・コミュニティプラットフォームを運営するピーティックスは、2025年10月1日、訪日外国人観光客向け新サービス「Visiting Japan」の提供を開始した。本サービスにより、訪日観光客はスマートフォンやパソコンから日本滞在中のイベントを多言語で簡単に検索・予約できる。

　近年は旅行者の約8割が個人手配旅行となり、「日本の食」や「文化体験」への関心が高まっているという。一方、イベント主催者は「多言語での情報発信」や「効果的な告知の難しさ」、「外国語対応への不安」といった課題を抱えていた。「Visiting Japan」を利用することで、主催者は特別な手続きなしにピーティックス上のイベントページ内容が反映され、インバウンド集客が可能となる。

　本サービスは英語など多言語対応により、外国人観光客が自国の言語でイベント情報を取得できる。イベントページはワンクリックで翻訳されるため、主催者が個別で外国語ページを用意する必要がない。加えて、英語ヘルプページやサポートチームも整備され、外国人対応がしやすい環境が用意されている。

　今後も「Visiting Japan」は機能やコンテンツの拡充を予定し、主催者と訪日観光客の双方に向けた利便性向上を目指す方針だ。

【関連記事】
「再訪したい国」日本が1位に／Z世代訪日客は「マンガ・アニメ」志向も【電通調査】
マイクロアド、訪日観光客向けサンプリングサービス「ワタセル」提供開始
クロスロケーションズ、訪日外国人の人流データ分析システム「インバウンドアナリティクス+」を提供
三井住友カード、訪日外国人によるクレジットカード消費動向を発表　決済額は2019年の50.4%増に
トランスコスモス、中国人観光客を対象とするマーケティングサービスを提供　訪日前の認知向上で購買を支援

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/07 11:15 https://markezine.jp/article/detail/49996

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」 NEW
  2. 2
    AI検索時代に求められるWebコンテンツとは？今後のオウンドメディア戦略を考える NEW
  3. 3
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  4. 4
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  5. 5
    営業利益率は驚異の57％　一休に成長をもたらした顧客別利益管理と「良い売上の最大化」
  6. 6
    ファミマ＆ツルハドラッグが明かす！リテールメディア展開で見えてきた「活用の成功パターン」と「課題」
  7. 7
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  8. 8
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  9. 9
    花王ビオレがBtoB事業に本格参入。「暑熱」という社会課題に向き合い、ブランドに新たな成長機会を
  10. 10
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  4. 4
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  10. 10
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ