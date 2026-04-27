JTBと日本KFCが考える、AI時代のブランドの「存在意義」とは【5/21オンライン・視聴無料】

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】JTBと日本KFC登壇！AI時代を生き抜くブランド戦略

10時～10時40分に実施する『今、AI時代のブランドの「存在意義」を問い直す。顧客が価値を見出すブランド体験とは何か【JTB×日本KFC】』には、生活者のライフスタイルの中に深く入り込み、機能面に留まらない独自の価値を提供し続ける2社が登壇。

トラベルに留まらない「交流創造事業」を事業ドメインとし社会・企業・自治体の課題解決を支援するJTBと、2025年に創業55周年を迎え商品・店舗・アプリを柱に新たな戦略を打ち出した日本KFC。AIがビジネスやマーケティングだけでなく生活者の行動も大きく変える中、両ブランドは「AI時代のマーケティングの変化」「いま、顧客がブランドに求めるもの」をどう捉え、「自社ブランドならではの価値」をどう定義・実現しているのでしょうか。

AI時代のマーケティングの最前線をMarkeZine編集長として見てきた安成の進行のもと、顧客に“選ばれる／選ばれ続ける理由”を生み出すブランドの在り方と体験の作り方を考えるセッション、すべてのブランドマーケター必見です！

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。