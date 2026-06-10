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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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【結果発表】実務者が選ぶマーケティング本大賞2026、大賞は『戦わずして売る技術』に決定

　翔泳社が主催するイベント「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」は、マーケティング実務者からのWeb投票を集計し、大賞および準大賞を決定しました。

　大賞には、『急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略　頭に浮かべば、モノは売れる』が選ばれました。

実務者が選ぶマーケティング本大賞2026の結果の画像です。大賞を受賞した『戦わずして売る技術』の書影が掲載されています
実務者が選ぶマーケティング本大賞2026 結果発表ページはこちら

　『実務者が選ぶマーケティング本大賞』は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶイベントです。2025年に続き2回目の開催となります。

　仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書（出版社、刊行年問わず）のWeb投票を受け付け、特に得票数の多かった1冊を大賞として発表。またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表するものです。

　以下、今回の受賞書籍です（敬称略）。

【大賞】

戦わずして売る技術　クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術
著者：木下 勝寿
出版社：幻冬舎

【準大賞】（4冊）

たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全
著者：小山 竜央
出版社：KADOKAWA

ザ・ニューロマーケティング 最新の科学が暴いた消費者の「買いたい」を行動につなげるビジネス戦略
著者：遠藤 貴則
監修：小山 竜央
出版社：KADOKAWA

いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し“選ばれる会社”になる
著者：白根 英昭
出版社：産業能率大学出版部

アイデアのつくり方
著者：ジェームス・Ｗ・ヤング、今井 茂雄、竹内 均
出版社：CEメディアハウス

関連イベントを開催！

　2026年9月8日から9日に東京で開催されるマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Autumn」にて、受賞書籍の著者による講演を企画しています。また、イベント2日目最終セッションの後には、一部講演の登壇者や聴講者が交流できる懇親会も実施します。イベント参加申込方法や各種セッション情報などはMarkeZine Day公式サイトをご確認ください。

　また今後、全国の各書店にて「実務者が選ぶマーケティング本大賞フェア」を実施予定です。なお、フェアの最新情報については、公式サイトなどで告知します。

開催概要

  • 名称：実務者が選ぶマーケティング本大賞2026
  • 投票期間：2026年4月7日（火）～2026年5月19日（火）
  • 対象書籍：マーケティング関連のビジネス書全般。出版社や刊行年は問わず、この1年を振り返っておすすめしたい書籍
    ※開催趣旨上、情報商材などの個人のビジネスでの活用を想定される書籍と判断されるものは、選考から除外、また、過去の受賞書籍も除外とします
  • 選考方法：マーケターの方によるWebでの投票。特に投票の多かった1冊を大賞として発表、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表
  • 主催 ：株式会社翔泳社
  • 特別協力：マーケティング関連のWebメディアおよび業界団体、全国書店、電子書籍ストアなど

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/10 15:00 https://markezine.jp/news/detail/50885

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