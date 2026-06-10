第2回開催決定！MarkeZineのマーケティングアワード、取り組みの募集を開始【11/9まで】

第2回となる「BEST OF MARKETING AWARD」の募集を開始！

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えました。昨年、個々の成功事例を業界のナレッジとして「蓄積」し、次なる挑戦を「生み出す」という一歩先の役割を担うため、新設した「BEST OF MARKETING AWARD」。この度、第2回目となる「BEST OF MARKETING AWARD 2027」を開催する運びとなりました。

「BEST OF MARKETING AWARD 2027」では、部門や審査フローなどを第1回から見直し、大幅にアップデート。より、多くのマーケターにチャレンジしやすく進化いたしました！全国で様々なチャレンジや取り組みをされる皆さんに、ぜひご応募いただきたいアワードとなっております。

本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共有しあう場です。受賞企業には、2027年3月3～4日開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2027 Spring」で取り組みをご講演いただきます！

5つの募集部門を紹介！

本アワードでは以下5つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。

【BEST OF MARKETING AWARD 2027 募集部門】 マーケットグロース部門（市場拡大・新規獲得）：

既存事業のシェア拡大や、新しいターゲット層の開拓に成功した事例 ブランド・ロイヤルティ部門（ファン化・高付加価値化）：

既存顧客との関係深化やブランド再定義。CXやブランディング領域の取り組み事例 ソーシャルインパクト部門（社会課題・意義創造）：

「社会に良い影響を与える」取り組み。企業の姿勢を問う事例 ピープル・カルチャー部門（組織変革・人材育成）：

組織の仕組み、部門間連携、マーケティング組織の立ち上げ、プロセス改革、人材育成など内側の変革 データ・テクノロジー部門（AI活用・データ戦略）：

先進的で業界のベンチマークになるような、AIやデータの活用事例

また、本アワードの審査員は後日発表します。お楽しみに！

開催概要