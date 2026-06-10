第2回開催決定！MarkeZineのマーケティングアワード、取り組みの募集を開始【11/9まで】

第2回となる「BEST OF MARKETING AWARD」の募集を開始！
2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えました。昨年、個々の成功事例を業界のナレッジとして「蓄積」し、次なる挑戦を「生み出す」という一歩先の役割を担うため、新設した「BEST OF MARKETING AWARD」。この度、第2回目となる「BEST OF MARKETING AWARD 2027」を開催する運びとなりました。
「BEST OF MARKETING AWARD 2027」では、部門や審査フローなどを第1回から見直し、大幅にアップデート。より、多くのマーケターにチャレンジしやすく進化いたしました！全国で様々なチャレンジや取り組みをされる皆さんに、ぜひご応募いただきたいアワードとなっております。
本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共有しあう場です。受賞企業には、2027年3月3～4日開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2027 Spring」で取り組みをご講演いただきます！
5つの募集部門を紹介！
本アワードでは以下5つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。
【BEST OF MARKETING AWARD 2027 募集部門】
マーケットグロース部門（市場拡大・新規獲得）：
既存事業のシェア拡大や、新しいターゲット層の開拓に成功した事例
ブランド・ロイヤルティ部門（ファン化・高付加価値化）：
既存顧客との関係深化やブランド再定義。CXやブランディング領域の取り組み事例
ソーシャルインパクト部門（社会課題・意義創造）：
「社会に良い影響を与える」取り組み。企業の姿勢を問う事例
ピープル・カルチャー部門（組織変革・人材育成）：
組織の仕組み、部門間連携、マーケティング組織の立ち上げ、プロセス改革、人材育成など内側の変革
データ・テクノロジー部門（AI活用・データ戦略）：
先進的で業界のベンチマークになるような、AIやデータの活用事例
また、本アワードの審査員は後日発表します。お楽しみに！
開催概要
- 名称：BEST OF MARKETING AWARD 2027
- 応募締め切り：2026年11月9日（月）
- 発表時期：2027年1月12日（火）
- 応募条件：BtoC・BtoB問わず事業を展開している企業、またはその支援会社
- 選考フロー：一次審査（編集部による書類審査）、二次審査（審査員による書類審査）
- 応募要項：応募フォームからご覧ください
- 主催：翔泳社 MarkeZine編集部