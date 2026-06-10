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JR東日本、「みどりの窓口」でのAI活用や近距離乗車券のQR化を推進　駅のサービス高度化を目指す

　JR東日本グループは、駅におけるサービス高度化の一環として「みどりの窓口AI対応サービス（仮称）」の実現に向け、現在の駅係員が担っている顧客の要望内容（利用区間、日時、人数、割引有無など）の整理・確認業務について生成AIが補完・支援する実証実験を、2026年7月から立川駅（7月20～22日）・大宮駅（7月23～25日）にて実施する。

　「みどりの窓口AI対応サービス（仮称）」は、多言語での対話や案内を通じて、年齢や窓口の利用経験を問わず、誰もが安心して利用できる環境作りを目指すもの。生成AIを搭載した機器が、顧客の要望確認から発券まで一体的に対応することで、駅係員は、人ならではの判断やきめ細やかなサポートが必要な顧客への案内・発売対応などに注力が可能となる。

　また、近距離乗車券のQR化や交通系ICカードによるモバイルシフト・チケットレス化のさらなる拡大を通じて、券売機スペースをより使いやすく整理・統合することで、新たな価値を創造する空間を生み出し、駅をリデザインを目指す。

　近距離乗車券のQR化については、2027年春より磁気乗車券からQR乗車券への置き換えを行い、磁気乗車券を廃止する。QR乗車券はかざしやすさを考慮して現行の小型券から大型券に変更し、裏面の磁気層をなくすことでリサイクル処理における環境負荷を軽減する。

　なお、これらの取り組みはグループ経営ビジョン「勇翔2034」に基づいている。

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2026/06/10 15:45 https://markezine.jp/news/detail/50881

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