ANAとトリップアドバイザーのコラボ企画が始動 コンテンツの制作・発信で各地域への誘客を図る

トリップアドバイザーは、全日本空輸(以下、ANA)と共同でコラボレーション企画を実施する。

今回の取り組みでは、トリップアドバイザー上に投稿された旅行者からの口コミ評価を基に、「Tastes of JAPAN by ANA」で特集している地域の食や観光地に関するランキングや記事を作成。「Tastes of JAPANサイト」と「トリップアドバイザーギャラリー(TripAdvisor Gallery)」の双方で掲載し、情報を発信する。まずは九州エリアの特集ページを6月から展開していく。

なお今回の取り組みは、ANAグループが行っている地域活性化プログラム「Tastes of JAPAN by ANA -Explore the regions-」の認知拡大と、地域への誘客を図ることを目的にしている。

「Tastes of JAPAN by ANA -Explore the regions-」は、日本全国47都道府県が誇る多様な資源を日本国内および海外へ発信し誘客を図ることを目的に、2017年12月に始動したものだ。国内のみならず、海外からの旅行者へも拡散する観点から、広域周遊を促進するために「地域」単位で6ヵ月間かけて各エリアを特集している。

