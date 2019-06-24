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BtoBサイトランキング1位は13年連続でオムロンFAサイト【トライベック・ストラテジー調査】

2019/06/24 13:10

　トライベック・ブランド戦略研究所は、BtoBサイトのビジネスへの貢献度を評価する「BtoBサイト調査2019」の結果を発表した。調査は、インターネットを通じてBtoB製品・サービス分野毎にターゲットユーザーを抽出することにより行った。

　ターゲット（該当する製品・サービスの購入関与者）に占めるニーズ充足者の割合は、オムロン（制御機器）が昨年に続き最も高く、57.4％となった。次いで三菱電機（FA）が53.0％、キーエンス49.6％と、FA（制御機器等）分野のWebサイトが上位を占めた。その他上位には、電子部品・材料、建設資材・住設機器、業務用電気設備・機器、ドキュメントソリューション、医療用医薬品などのサイトが多く並んだ。

　ニーズ充足度ランキング、上位20サイトは下記の通り。項目は、順位／企業名（サイト名）／製品・サービス分野名／ニーズ充足度（％）の順。

  1. オムロン(制御機器)／FA(制御機器等)／57.4
  2. 三菱電機(FA)／FA(制御機器等)／53.0
  3. キーエンス／FA(制御機器等)／49.6
  4. オムロン(電子部品)／電子部品・材料／42.8
  5. パナソニック(制御機器)／FA(制御機器等)／41.0
  6. パナソニック(住宅設備・建材)／建設資材・住設機器／36.8
  7. ダイキン(空調製品)／業務用電気設備・機器／36.2
  8. キヤノン(法人のお客さま)／ドキュメントソリューション／35.8
  9. 富士通(業種／業務)／情報システム／35.4
  10. パナソニック(照明器具)／業務用電気設備・機器／35.2
  11. パナソニック(制御機器)／電子部品・材料／35.0
  12. 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site)／医療用医薬品／34.3
  13. TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET)／建設資材・住設機器／34.2
  14. 第一三共(医療関係者の皆さまのための医薬品情報 Medical Library)／医療用医薬品／33.5
  15. 富士ゼロックス／ドキュメントソリューション／31.6
  16. ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO)／医療用医薬品／31.3
  17. アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net)／医療用医薬品／31.0
  18. 横河電機／横河ソリューションサービス／計測機器／30.8
  19. LIXIL(ビジネス情報)／建設資材・住設機器／30.6
  20. 富士電機機器制御／FA(制御機器等)／30.4

＊ニーズ充足度は、ターゲットのうち、当該サイトにアクセスしかつ情報ニーズが充足された人の割合

【調査概要】
調査主体：トライベック・ブランド戦略研究所
調査期間：2019年4月10日～4月23日
調査対象サイト数：198（14分野）
調査手法：インターネット調査
サンプル数：7,600人

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