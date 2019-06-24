BtoBサイトランキング1位は13年連続でオムロンFAサイト【トライベック・ストラテジー調査】

トライベック・ブランド戦略研究所は、BtoBサイトのビジネスへの貢献度を評価する「BtoBサイト調査2019」の結果を発表した。調査は、インターネットを通じてBtoB製品・サービス分野毎にターゲットユーザーを抽出することにより行った。

ターゲット（該当する製品・サービスの購入関与者）に占めるニーズ充足者の割合は、オムロン（制御機器）が昨年に続き最も高く、57.4％となった。次いで三菱電機（FA）が53.0％、キーエンス49.6％と、FA（制御機器等）分野のWebサイトが上位を占めた。その他上位には、電子部品・材料、建設資材・住設機器、業務用電気設備・機器、ドキュメントソリューション、医療用医薬品などのサイトが多く並んだ。

ニーズ充足度ランキング、上位20サイトは下記の通り。項目は、順位／企業名（サイト名）／製品・サービス分野名／ニーズ充足度（％）の順。

オムロン(制御機器)／FA(制御機器等)／57.4 三菱電機(FA)／FA(制御機器等)／53.0 キーエンス／FA(制御機器等)／49.6 オムロン(電子部品)／電子部品・材料／42.8 パナソニック(制御機器)／FA(制御機器等)／41.0 パナソニック(住宅設備・建材)／建設資材・住設機器／36.8 ダイキン(空調製品)／業務用電気設備・機器／36.2 キヤノン(法人のお客さま)／ドキュメントソリューション／35.8 富士通(業種／業務)／情報システム／35.4 パナソニック(照明器具)／業務用電気設備・機器／35.2 パナソニック(制御機器)／電子部品・材料／35.0 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site)／医療用医薬品／34.3 TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET)／建設資材・住設機器／34.2 第一三共(医療関係者の皆さまのための医薬品情報 Medical Library)／医療用医薬品／33.5 富士ゼロックス／ドキュメントソリューション／31.6 ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO)／医療用医薬品／31.3 アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net)／医療用医薬品／31.0 横河電機／横河ソリューションサービス／計測機器／30.8 LIXIL(ビジネス情報)／建設資材・住設機器／30.6 富士電機機器制御／FA(制御機器等)／30.4

＊ニーズ充足度は、ターゲットのうち、当該サイトにアクセスしかつ情報ニーズが充足された人の割合

【調査概要】

調査主体：トライベック・ブランド戦略研究所

調査期間：2019年4月10日～4月23日

調査対象サイト数：198（14分野）

調査手法：インターネット調査

サンプル数：7,600人

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